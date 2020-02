Barcelona de Guayaquil goleia Cerro Porteño e se garante no grupo do Flamengo na Libertadores

Tudo definido no Grupo A da Libertadores. Após golear o Cerro Porteño no Paraguai por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (26), o Barcelona de Guayaquil se garantiu na fase de grupo da Libertadores 2020. Assim, os equatorianos se juntam a Flamengo, Independiente del Valle-EQU e Junior Barranquilla-COL.

🇧🇷🇪🇨🇨🇴🇪🇨 O Grupo A da #Libertadores! O atual campeão @Flamengo vai encarar dois equatorianos, @IDV_EC e @BarcelonaSC, e o @JuniorClubSA, da Colômbia. A fase de grupos começa na próxima semana! pic.twitter.com/4BTvhA8bkE — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 27, 2020

O time da cidade portuária do Equador já fechou sua sexta partida nos play-offs da principal competição da América do Sul. Antes de despachar os paraguaios do Cerro, o Barcelona eliminou Progreso-URU e Sporting Cristal-PER. Confira as três fases de pré-Libertadores passadas pelo Ouro-Grená:

1ª fase: Progreso 0x2 Barcelona

1ª fase: Barcelona 3x1 Progreso

2ª fase: Barcelona 4x0 Sporting Cristal

2ª fase: Sporting Cristal 2x1 Barcelona

3ª fase: Barcelona 1x0 Cerro Porteño

3ª fase: Cerro Porteño 0x4 Barcelona

A estreia do Barcelona no Grupo A é no dia 4 de março, às 19h15 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, no Equador. No dia 11, o adversário da vez é o Flamengo, no Maracanã, às 21h30. Dia 19, às 21h, fecha o primeiro turno contra o Junior Barranquilla, em Guayaquil, às 21h30.