Exclusivo: RB Bragantino encaminha contratação de Taba, ex-Grêmio, para o time feminino

Taba, ex-capitã do Grêmio, está perto de ser a primeira contratação do RB Bragantino para a temporada 2020. A volante transferiu-se do Grêmio para o Iranduba-AM, em janeiro, visando disputar o Campeonato Brasileiro mas, segundo a VAVEL Brasil, ela já se desvinculou do clube e o staff da jogadora recebeu sondagens do clube-empresa.

A jogadora já retornou para Porto Alegre para resolver assuntos pessoais e espera os detalhes finais para se apresentar no novo time. A apresentação está prevista para o dia 9 de março. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o empresário da atleta. Jean Dutra, afirmou que as negociações estão avançadas.

"Está tudo bem encaminhado. Ainda faltam detalhes finais, mas o projeto do clube nos agradou”, disse.

Por conta do regulamento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tornou obrigatório a criação e manutenção de equipes femininas dos clubes da primeira divisão do Brasileirão (masculino). Entretanto, alguns clubes resolveram fazer parcerias para a realização deste projeto, como o Flamengo e a Marinha, e outros optaram por ter uma estrutura própria. O RB Bragantino terá uma estrutura própria e sem parcerias, mas o time não ficará em Bragança Paulista e, sim, no entorno da região.

Taba já vestiu a camisa do Caxias-RS e do Grêmio, onde conquistou o título do Campeonato Gaúcho diante do Internacional na última temporada. Pelo Grêmio, foram 4 gols em 22 jogos e o posto de capitã do time.