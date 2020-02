Guerrero desencanta e Inter bate Tolima para avançar à fase de grupos da Libertadores

O Internacional bateu o Tolima por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Beira-Rio, em jogo válido pela Terceira Fase da Libertadores. A primeira partida ficou no 0 a 0, e a vitória de hoje garantiu a vaga ao Colorado no Grupo E, ao lado do grande rival, Grêmio. O gol foi marcado por Guerrero, que estava há exato um mês sem balançar as redes.

A criação voltou a ser a grande dificuldade da equipe gaúcha na primeira etapa do jogo, com um grande volume de passes errados, o que irritou a torcida e deixou a partida ainda mais tensa. O técnico Eduardo Coudet tentou uma alteração ainda na primeira etapa, tirando Rodrigo Lindoso para apostar em Marcos Guilherme.

Com a saída de Lindoso, a marcação ficou comprometida, e o Tolima levou perigo com Estupiñán aos 44 minutos, quando recebeu de Campaz e chutou cruzado, mas Lomba conseguiu defender com o pé.

O Inter conseguiu responder quatro minutos depois, quando D'Alessandro fez linda jogada pra cima de Banguero e apenas rolou para Guerrero, que teve o trabalho de escorar para as redes, abrindo o placar e levando o Colorado para os vestiários em vantagem.

Na segunda etapa era esperado um domínio maior do Inter, mas D'Alessandro e Rodinei tomaram amarelo aos sete minutos e aos nove, respectivamente. Tudo piorou aos 16, quando o camisa 10 Colorado recebeu o segundo amarelo por chegada forte em Robles e foi mais cedo para o vestiário.

A partir daí, o Tolima passou a dominar o jogo e pressionar, mas só chegou com perigo nos acréscimos, aos 47, quando Albornoz recebeu na área e chutou, obrigando Lomba a fazer grande defesa para salvar o Inter.

O Colorado volta a campo no próximo sábado (29), contra o Caxias, fora de casa, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho.