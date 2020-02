Exclusivo: volante do Carajás, Dodô Zandoná projeta grande jogo contra o Remo

Diante do retrospecto negativo do Carajás no Parazão 2020, chegou o momento de dar a volta por cima e fazer uma história diferente. Em entrevista exclusiva à Vavel Brasil, o meia Dodô Zandoná, de 27 anos, que chegou a equipe paraense em janeiro, falou sobre sua expectativa para o confronto na manhã de domingo.

"Expectativa é boa, um grande jogo, precisamos reagir no campeonato, e conseguir um resultado bom contra o Remo seria muito bom".

O atleta que tem em seu currículo profissional passagens por grandes clubes paulistas com São Paulo e São Caetano, é tido como uma das esperanças da torcida do Carajás. Principalmente depois do golaço que fez em sua estreia diante do Bragantino em um amistoso. Com um grupo de atletas jovens e em um clube que vive um período de reestruturação, o volante acredita que as questões extra campo não vão interferir e afirma ser possível conquistar um resultado positivo fora de casa em meio a um ambiente hostil com maior número de torcedores azulinos nas arquibancadas.

"Claro que acredito, o resultado não está vindo, mas um grupo q trabalha como a gente trabalha, o resultado tem q vir e vai vir".

Atravessando um momento não tão agradável na competição, o Pica Pau ocupa a última posição no Grupo B com apenas um ponto. O time do técnico Luiz Omar Pinheiro volta a campo nesse domingo com o Remo, atual vice-líder do Grupo A com 12 pontos conquistados em cinco rodadas. Questionado sobre como analisa a campanha do time até o momento na competição.

"Estamos passando por um momento delicado no campeonato, precisamos reagir o quanto antes, com a parada de 15 dias aproveitamos pra corrigir alguns erros e agora é dar sequência e buscar as vitórias".

Para os torcedores do Carajás, Dodô deixa um recado para tranquilizá-los em relação ao empenho em campo no Campeonato Paraense e garante dedicação total para conseguir reencontrar o caminho da vitória.

“Para a torcida posso deixar a certeza de que esforço e dedicação não iram faltar. Faremos sempre o possível para alcançar o objetivo, e no fim da temporada sair com dever cumprido”.

A garantia é de casa cheia neste domingo, tanto que parte dos ingressos disponibilizados pela diretoria do Remo, principalmente os promocionais se esgotaram rapidamente.