Na abertura da Taça Rio, Bangu derrota Portuguesa em jogo truncado

No jogo que abriu a Taça Rio nesta sexta-feira (28), o Bangu conquistou apenas sua segunda vitória no Campeonato Carioca ao derrotar a Portuguesa pelo placar magro de 1 a 0 em Moça Bonita, pelo Grupo A. O salvador da pátria alvirrubra foi o volante Felipe Dias, que marcou o único gol da partida aos 29 minutos do primeiro tempo de um duelo amarrado e carregado da chuva assassina do gramado.

Com o triunfo, o Bangu assume a liderança provisória do Grupo A do segundo turno carioca. Muito disso passou pelas mãos do pressionado técnico Eduardo Allax, que começou com o volante Juliano (artilheiro do clube na Taça Guanabra) na lateral-direita no lugar de Raul, Josiel na volância e Juan Felipe — xodó da torcida — na armação.

A primeira chance foi do time visitante, com Cafu, mas o goleiro Matheus Inácio salvou o Alvirrubro. Logo em seguida, os mandantes tomaram o controle das ações e abriram o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após assistência de Rodrigo Lobão, Felipe Dias apareceu sozinho na frente do arqueiro Milton Raphael e tocou na saída do goleiro. E logo depois de fazer o 1 a 0, o Bangu quase ampliou.

Foto: João Carlos/Bangu

Maltratado e cheio de imperfeições, o gramado não deixou os times acelerarem o ritmo do confronto no segundo tempo. A sequência de faltas tomou conta e o árbitro teve trabalho para conter o ânimo de batalha dos jogadores. No entanto, mesmo atrás do placar, a Portuguesa não tinha forças para transpor a defesa alvirrubra, que conseguia segurar o ritmo do confronto com os zagueiros Michel e Lobão. Assim, nada mais que o 1 a 0 para os mandantes.

Próxima rodada

Agora, na segunda rodada, a equipe de Moça Bonita encara o Boavista em Saquarema, às 19h15 da sexta-feira (7). No dia seguinte, às 16h, a Portuguesa visita a Cabofriense.