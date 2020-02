Pela Copa do Nordeste, Náutico empata com ABC e sai vaiado nos Aflitos

Náutico e ABC se enfrentaram na noite desta quinta-feira (27), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Apesar da expectativa da volta de Kieza, o atacante passou em branco e não ajudou a equipe voltar a vencer em casa. O placar de 1 a 1 não agradou a torcida, que criticou ao fim da partida. Jaílson marcou para os visitantes, e contra, Bruno empatou para o Náutico.

Após dois jogos em casa sem vencer, o Timbu esperava voltar ao caminho de vitórias diante de seus torcedores. Entretanto, a equipe alvirrubra enfrenta uma série de lesões em seus jogadores, como os atacantes Guilhermo Paiva e Matheus Carvalho. Apesar das ausências, a torcida pode contar com a volta de Kieza, recuperado de lesão.

A euforia pela volta do ídolo, o Timbu sofreu, quando logo aos 2’ o ABC abriu o placar com Jaílson. Após receber a bola pela ponta esquerda, o meia finalizou sem chances para o goleiro Jefferson. Mas não demorou muito para os donos da casa empatarem o jogo, pois aos 9’, após boa jogada lateral de Hereda, que chutou e o goleiro Rafael espalmou. No rebote, Bruno tentou cortar e mandou contra a própria meta.

Mais chances surgiram para as duas equipes, mas esbarraram nos goleiros, que impediram uma maior movimentação do placar. Já no segundo tempo, Berguinho perdeu duas grandes chances para o ABC, quando finalizou em cima de Jefferson. O Náutico se jogou ao ataque e conseguiu boas chegadas, mas Rafael defendeu um bom chute de Jean Carlos. No fim do jogo, a torcida alvirrubra ficou na bronca com o elenco e com o técnico Gilmar Dal Pozzo, vaiado ao sair de campo.

E agora?

Ainda no G4, o Náutico agora possui oito pontos e cai para a terceira posição do Grupo B. O time potiguar, segue com a vida complicada na competição, sendo o sexto colocado do Grupo A. Os alvirrubros terão agora pela frente um clássico contra o Santa Cruz, pelo estadual, no próximo domingo (1). No mesmo dia, o ABC enfrenta o Palmeira-RN.