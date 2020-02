João Carlos e Douglas Borges decidem, e Volta Redonda vence Macaé na Taça Rio

Para abrir o Grupo B na Taça Rio, Volta Redonda e Macaé se enfrentaram no Raulino de Oliveira nesta sexta-feira (28). Numa partida movimentada mas com poucas chances claras, o único gol do confronto foi marcado no começo do segundo tempo por João Carlos, artilheiro do Voltaço. Os visitantes ainda desperdiçaram um pênalti logo depois de saírem atrás do marcador.

Além do goleiro aurinegro evitar o empate macaense, a arbitragem também flagrou o impedimento de Alexandro aos 44 minutos do segundo tempo, quando o atacante marcou gol em posição irregular.

Poucas chances, mas dois gols e pênalti defendido

Na primeira metade do jogo, os dois times buscaram o gol logo de cara. Durante os 45 minutos, tanto os mandantes quanto os visitantes alternaram os bons momentos. Mesmo com a intensidade de jogadas, ambas equipes não conseguiam transformar em chances claras de gol, pois faltava o famoso "último passe". Luqinha, Abner e Madison foram os que chegaram mais perto de movimentar o placar pelo lado macaense. Já com a camisa do Voltaço, Bernardo e Pedrinho incomodaram a defesa adversária.

Depois do intervalo, o Volta Redonda retornou a campo mais ofensivo, tanto é que abriu o placar logo aos seis minutos. João Carlos aproveitou cruzamento de Bruno Barra e cabeceou para o fundo das redes. Logo depois, Heitor desvia chute de Abner com a mão, e o árbitro marcou pênalti para o Macaé. Na batida, Alexandro bateu e Douglas Borges defendeu, evitando empate. E aos 44', Alexandro balançou as redes, porém o impedimento foi marcado, mantendo a vitória do Voltaço.

E agora?

Com os primeiros três pontos do Grupo B, o Volta Redonda agora lidera parcialmente a chave. E na próxima rodada, o adversário do Voltaço é o Vasco da Gama, às 16h no domingo (8). Na sexta-feira (6), o Macaé joga em casa contra o Madureira, às 16h.