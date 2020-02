Flamengo estreia na Taça Rio com time reserva diante da Cabofriense

Que comece a Taça Rio! Cabofriense e Flamengo se enfrentam às 18h deste sábado (29) pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. O palco do confronto é o Maracanã, que deve receber o time reserva do Rubro-Negro contra o desesperado clube de Cabo Frio.

Você acompanha todos os lances de Cabofriense x Flamengo aqui, na VAVEL Brasil, em tempo real ao vivo.

Cabofriense

Lanterna do Grupo A no primeiro turno, a Cabofriense somou apenas três pontos em seis jogos (uma vitória e cinco derrotas), sendo a equipe que mais perdeu na atual edição do Cariocão. E para a segunda metade do campeonato o foco do treinador Luciano Quadros é fugir do rebaixamento.

Provável escalação da Cabofriense: George; Cardoso, Lucas Cunha, Igor, Guilherme; Magno, Watson, Léo Aquino, Gama, Rafael Pedrotti, Rincon.

Flamengo

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo foca na estreia da Libertadores no meio de semana (às 21h30 da próxima quarta-feira contra o Junior Barranquilla na Colômbia) e por isso Jorge Jesus não forçará o retorno de Bruno Henrique. Além dele, todo o sistema defensivo deve ser preservado. Na frente, Michael e Pedro ganham chance de começarem no time titular pela primeira vez juntos.

Provável escalação do Flamengo: César; João Lucas, Thuler, Dantas e Renê; Willian Arão, Diego, Vitinho e Michael; Gabigol e Pedro.

A arbitragem do confronto fica sob responsabilidade de Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Silbert Faria e Andrea Izaura são os auxiliares.