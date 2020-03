Com mudanças, Fluminense estreia na Taça Rio contra o Madureira

O Fluminense enfrentará neste domingo (1) o Madureira pela primeira rodada da Taça Rio. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h. Enquanto o Tricolor Suburbano quase chegou às semifinais da Taça Guanabara, o Tricolor das Laranjeiras foi eliminado pelo Flamengo. Agora, as duas equipes querem melhorar o cenário no segundo turno do Campeonato Carioca.

Entre os dois times, 124 partidas já foram realizadas: 88 vitórias para o Fluzão, 22 empates e 14 vitórias para o Madureira.

Eliminado da primeira fase da Sul-Americana e classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Fluminense do Técnico Odair Hellmann, precisa mostrar evolução dentro de campo para poder ser competitivo durante a temporada. A equipe oscilou bastante nos últimos jogos e é motivo de preocupação para a torcida.

Fluminense terá mudanças na equipe

O comandante tricolor, Odair Hellmann, poupará Nenê e Henrique de olho no Botafogo-PB para a segunda fase da Copa do Brasil, enquanto Hudson, Yago e Marcos Paulo podem ganhar uma chance na equipe titular. Segundo o site "Saudações Tricolores", Ganso sentiu dores no joelho direito e foi vetado pelo departamento médico. O meia Miguel voltará a ser relacionado no grupo tricolor para este confronto.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Nino e Egídio; Yuri, Hudson e Yago (Miguel); Fernando Pacheco (Marcos Paulo), Evanilson e Welington Silva.

Madureira atento

Apesar da boa campanha no primeiro turno do Carioca, terceiro colocado do grupo B com dez pontos, o Tricolor Suburbano não conseguiu avançar para as semifinais, mas espera retomar a boa fase durante a Taça Rio. O Técnico Toninho de Andrade aguarda uma equipe atenta da mesma forma que se apresentou na Taça Guanabara.

Provável escalação do Madureira: Douglas; Rhuan, Marcelo Alves, Alan, Marlon; André Luiz, Humberto, Luciano Naninho, Emerson Carioca; Wander e Ygor Catatau.

Arbitragem

Para este duelo, a arbitragem será comandada pelo árbitro Alex Gomes Stefano e os auxiliares Daniel do Espírito Santo e Lilian da Silva Fernandes Bruno.