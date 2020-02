Vasco visita Resende e, com reforços, busca fazer uma boa Taça Rio

Começou a Taça Rio, o tradicional segundo turno do Campeonato Carioca. E neste sábado, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, Resende e Vasco medem forças para iniciar bem a disputa por uma vaga nas semifinais.



Ambas as equipes deixaram a desejar na Taça Guanabara. Enquanto o Resende fez apenas cinco pontos, sem chances de classificação e ficando em 10° na classificação geral, o Vasco fez oito pontos e perdeu a vaga nas fases finais para o Volta Redonda.



O duelo no Raulino de Oliveira terá transmissão dos canais Premiere. A VAVEL Brasil acompanhará tudo da partida em tempo real.

Classificação ou fugir da primeira fase em 2021?



O Campeonato Carioca tem em seu regulamento a disputa de uma fase preliminar entre as duas equipes vindas da série B, os dois não classificados para a fase principal e os dois últimos da fase principal. Hoje, o Resende é o antepenúltimo na classificação geral e luta para não cair de posição e ter que disputar a fase preliminar em 2021.



Em compensação, a equipe do técnico Edson Souza não quer pensar apenas em descenso e vai tentar aprontar para cima do Vasco e, quem sabe, conseguir uma classificação para as semifinais.



O provável Resende entrará em campo com: Ranule; Dieguinho, Grasson, Kevyn e Murilo Henrique; Rezende, Vitinho e Zizu (Mauro Silva); Alef Manga, Caio Cézar e Thauan.

Sem Talles e com reforços, Vasco quer classificação sem sustos



Após Taça Guanabara ruim, o Vasco não quer passar o mesmo perrengue na Taça Rio e vai em busca de uma classificação tranquila para as semifinais da Taça Rio. O Cruzmaltino quer repetir a final do ano passado contra o Flamengo, campeão do primeiro turno e já classificado para a finalíssima do Campeonato Carioca.



O treinador Abel Braga perdeu o jovem atacante Talles Magno para a sequência da competição. Talles se contundiu nas férias, após pisar em falso em uma piscina natural. O atacante desfalcará o Vasco por até três meses.



Durante a semana, o técnico fez alguns testes e Ribamar deve ganhar oportunidade no comando de ataque no lugar de Talles. O Vasco ainda não pode contar com o mais recente reforço, o argentino Martin Benitez.



Em compensação, o Vasco ganhou alguns reforços para a sequência da competição. Fredy Guarín e Felipe Bastos renovaram seus contratos com o Cruzmaltino e foram relacionados pela primeira vez na temporada. Eles devem começar a partida no banco de reservas.



Abel Braga deve escalar o Vasco da seguinte forma: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Castan e Henrique; Andrey, Raul e Marcos Jr; Ribamar, Cano e Marrony.