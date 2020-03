Ainda sem Honda, mas com Gabriel Cortez, Botafogo encara Boavista pela Taça Rio

Pela primeira rodada da Taça Rio, o Botafogo recebe o Boavista, no Nilton Santos. Após um primeiro turno muito abaixo do esperado, o time de Autuori busca recuperação no campeonato, e se serve de ajuda, o treinador poderá contar com mais um reforço no seu time, Gabriel Cortez.

O Alvinegro também não contará com a presença de Pedro Raul, que vem se recuperando de dores na coxa, assim como Carli e Fernando, que também faz tratamento para retornarem de lesão. O japonês Keisuke Honda também não estará a disposição porquê não foi regularizado a tempo.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato, Danilo Barcelos; Cícero, Alex Santana, Bruno Nazário; Luis Henrique, Rafael Navarro, Cortez.

Boavista

Pelo lado do Boavista, a equipe fez um bom primeiro turno, considerando as baixas expectativas e investimento do elenco, chegando na final e perdendo para o Flamengo.

Provável escalação do Boavista: Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton, Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá, Michel; Caio Dantas.