Fora de casa, Palmeiras goleia Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram neste sábado (29), no Estádio das Alterosas. O confronto foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

As palmeirenses golearam por 5 a 0. Thais Ferreira abriu o placar no final do primeiro tempo. No segundo tempo, Carla Nunes, duas vezes, Bia Zaneratto e Rosana completaram o placar elástico.

Primeiro tempo

A primeira chance da partida foi aos 18, para as Cabulosas. Eskerdinha avançou e jogou na área. No entanto, a defesa adversária fez o corte. Enquanto aos 33' veio a resposta do Palmeiras, mas Pires afastou e mandou para escanteio. No minuto seguinte, nova chance. Dessa vez, quem fez o corte foi Janaína.

Já aos 38, o Cruzeiro assustou com Miriã. A jogadora começou o contra-ataque, passou pelas adversárias e tentou encobrir a goleira Vivi. No entanto, a arqueira fez a defesa. O primeiro gol palmeirense saiu aos 43 minutos, com Thais Ferreira. Após bate rebate na área, a jogadora mandou para o fundo das redes. O Cruzeiro até tentou o empate ainda na primeira etapa, mas Vanessinha mandou para fora.

Segundo tempo

O segundo gol foi logo aos três minutos de jogo, com Carla Nunes. Bia Zaneratto fez o lançamento rasteiro para a companheira, que balançou as redes, ampliando a vantagem do Palmeiras. Tentando diminuir a diferença, aos cinco, Miriã arriscou de fora da área, mas a goleira do Palmeiras fez a defesa.

O terceiro gol saiu aos 16 minutos, novamente com Carla Nunes, após a bola sobrar na área. As Cabulosas tentaram reagir em jogadas com Vanessa e Thamirys, mas ambas foram interrompidas por impedimentos. Aos 37, Patricia recebeu a bola na área e tentou o chute, mas a defesa cortou.

Os dois últimos gols do Palmeiras foram aos 40, com Bia Zaneratto novamente, e aos 45, com Rosana. Aos 47, o Cruzeiro teve a chance de diminuir, de pênalti. Todavia, Thamirys mandou no travessão.

E agora?

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos seis pontos e ocupa a sétima posição, na zona de classificação para a próxima fase. Já o Cruzeiro também possui seis pontos, mas ocupa a nona posição, por conta de desvantagens nos critérios de desempate.

O próximo compromisso da equipe celeste será no sábado (14), contra o Iranduba. A partida será no estádio Colina, às 18h (horário de Brasília). Enquanto a equipe paulista terá o clássico com o São Paulo no domingo (15), ainda sem local definido. Os duelos serão válidos pela quinta rodada do Brasileirão Feminino.