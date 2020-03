Tudo igual contra o Resende em mais um jogo morno do Vasco da Gama

Na noite de sábado (29), pela primeira rodada da Taça Rio, Resende e Vasco ficaram no 1 a 1. Os dois únicos gols do confronto foram marcados ainda no primeiro tempo. Já depois do intervalo, a reestreia de Fredy Guarín não mudou muita coisa no time Cruzmlatino, que foi barrado pela defesa adversária.

A equipe da casa abriu o placar aos 35 da primeira etapa com um golaço de Thauan, em uma jogada trabalhada pelo lado direito do campo e a finalização de letra do atacante. Já o cruzmaltino conseguiu seu gol de empate com Andrey aos 43 do primeiro tempo, em um lance de ultrapassagem de Henrique ,que cruza caprichosamente para o desvio do volante. Basicamente essas foram as oportunidades do jogo.

Destaques

Andrey e Henrique pela parte do gigante da colina. Henrique que sempre foi contestado fez uma de suas melhores partidas, marcando bem, apresentando profundidade e qualidade nos cruzamentos. Já Andrey anotou seu primeiro gol em 2020 e cresce,cada vez mais, a cada partida. Guarin estreou e ainda está sem ritmo de jogo,mas enquanto teve fôlego foi decisivo com ótimos passes.

A equipe de Abel Braga se prepara agora para enfrentar o ABC pela Copa do Brasil no meio de semana. Paralelo a isso, corre contra o tempo para regularizar Benitez para que fique à disposição para o confronto