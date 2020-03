Celso Teixeira é demitido do Treze

O Treze deve anunciar nas próximas horas a demissão de Celso Teixeira. A decisão foi comunicada oficialmente no início da tarde desta terça-feira (3), após uma reunião entre o treinador e Ivandro Neto, diretor de futebol do Galo da Borborema.

Celso chegou ao Treze na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro com a difícil missão de livrar a equipe alvinegra do rebaixamento. O treinador comandou o Galo na histórica reação, evitou a queda, foi mantido para a atual temporada e ganhou ainda mais o carinho da torcida.

Entretanto, as coisas mudaram em 2020. Deixando a desejar nas atuações, a equipe do Treze não conseguiu emplacar no Campeonato Paraibano. A derrota para o CSP, na noite de ontem, foi o capítulo final de mais uma passagem de Celso Teixeira pelo Galo.

O treinador não era unanimidade entre os dirigentes. Após o revés para o Tigre, a pressão aumentou e Celso acabou perdendo o apoio dos torcedores, sendo bastante cobrado durante toda a partida e, principalmente, depois do apito final, enquanto se dirigia para os vestiários do Almeidão.

Nesta passagem, Celso Teixeira comandou o Treze em 11 partidas, com 5 vitórias, 4 empates e duas derrotas. Logo, o treinador deixa a equipe com 57% de aproveitamento.

O Treze volta a campo pelo Campeonato Paraibano no próximo domingo (8), às 16h, quando recebe o São Paulo Crystal no Estádio Presidente Vargas.

Ocupando a 3ª posição do Grupo A com 10 pontos, o Galo está fora da zona de classificação para as semifinais da competição e precisa vencer para se manter vivo na briga por uma das vagas.