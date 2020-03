Internacional tem bom retrospecto em estreias nos grupos de Libertadores desde 2010

Mais uma estreia do Internacional nos grupos da Libertadores. Esta terça-feira (3) é especial para os colorados. Às 19h15 (de Brasília), a equipe de Eduardo Coudet encara a Universidad Católica pela primeira rodada do Grupo E da edição 2020 da maior competição sul-americana. Assim, o retrospecto do time vermelho de Porto Alegre no primeiro jogo das chaves da Liberta é bom nos últimos 10 anos, principalmente quando atua em casa.

De 2010 para cá, o Inter jogou cinco vezes a Libertadores. Como na edição de 2019, o adversário no primeiro confronto é um clube chileno. Mesmo no Chile, o Colorado bateu o Palestino no ano passado por 1 a 0. Vale ressaltar que nunca uma estreia do Inter ficou no 0 a 0, sempre há gols nos últimos 10 anos. Outro ponto: a maior vantagem foi lá em 2010, num triunfo por dois gols de diferença. Será uma tensão nos Pampas?

Estreias do Inter na Libertadores desde 2010:

2019: Palestino-CHI 0x1 Internacional

2015: The Strongest-BOL 3x1 Internacional

2012: Internacional 1x0 Once Caldas-COL

2011: Emelec-EQU 1x1 Internacional

2010: Internacional 2x0 Emelec-EQU

Agora, diante do bom time da Universidad Católica, o Internacional tem novamente o "friozinho na barriga" de uma estreia nos grupos da Libertadores. Tudo bem que o time de Coudet já jogou duas preliminares em 2020, despachando Universidad de Chile e Tolima.