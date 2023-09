Perdeu uma mensagem de futebol importante no WhatsApp? Veja comorecuperar!

Se você usa um smartphone e acessa redes sociais para falar sobre futebol, as chances são altas de que tenha um WhatsApp. Mesmo aqueles que não se interessam pelo mensageiro instantâneo acabam se vendo obrigados a utilizá-lo, considerando que ele traz muita conveniência no cotidiano.

Naturalmente, o WhatsApp não é um aplicativo livre de falhas. Problemas técnicos e erros humanos podem prejudicar tarefas de usuários que o utilizam, de modo que é preciso descobrir soluções. Para quem não possui experiência com computadores, essa tarefa pode ser bastante desafiadora.

Felizmente, existem ferramentas que ajudam usuários com ou sem experiência. No caso das mensagens apagadas no mensageiro instantâneo, o Wondershare MobileTrans surge com uma série de ferramentas que podem auxiliá-lo a recuperar aquelas conversas importantes sobre futebol.

O que é o Wondershare MobileTrans?

O Wondershare MobileTrans é um programa para computadores que oferece uma série de ferramentas relacionadas à transferência de dados de smartphones. É possível exportar e importar mensagens, vídeos, fotos, áudios e uma infinidade de outros arquivos utilizando o software.

Entre outras coisas, você pode restaurar dados apagados do WhatsApp, transferir dados de um dispositivo para outro e exportar dados para o computador. Além do WhatsApp tradicional, o programa é também compatível com funcionalidades do WhatsApp Business e do Google Drive.

Por se tratar de um programa completo, o MobileTrans funciona de maneira paga, mas os interessados podem baixá-lo gratuitamente, a fim de conferir se todas as ferramentas são adequadas ao que estão buscando. O software funciona é simples, rápido e traz total segurança para os seus dados.

Como ver mensagens apagadas do WhatsApp com o MobileTrans em 4 passos

Como mencionamos no tópico anterior, o Wondershare MobileTrans não é um programa difícil, mesmo para usuários inexperientes. Buscando ajudar estas e outras pessoas com dados sobre futebol, nós elaboramos um tutorial em 4 passos sobre como ver mensagens apagadas do WhatsApp!

1 – Realize o download e a instalação do programa

A fim de saber como ver mensagem apagada do WhatsApp, o primeiro passo é fazer o download do MobileTrans. O software funciona com o sistema operacional Windows. De acordo com a velocidade da sua internet e do seu computador, o download e a instalação podem levar só alguns segundos.

Você não precisa se preocupar em saber como fazer a instalação, basta clicar no arquivo baixado e seguir as instruções do programa. Assim que o processo for concluído, o Windows irá criar um atalho para o Wondershare MobileTrans na área do trabalho do seu computador, facilitando o acesso.

2 – Conecte o celular ao computador e explore o MobileTrans

O segundo passo para ver mensagens apagadas do WhatsApp é conectar o smartphone ao computador utilizando um cabo USB. Pode ser necessário que você tenha o número do WhatsApp, representado por um cartão SIM, bem como autorize a conexão na tela bloqueada do aparelho.

Essa etapa é extremamente importante porque, caso o Wondershare MobileTrans não seja capaz de estabelecer uma conexão com o smartphone, os processos seguintes não serão possíveis. Se o aparelho for reconhecido corretamente, o programa irá mostrá-lo de maneira automática.

Além da ferramenta de restauração de dados apagados, você encontrará funcionalidades tão úteis quanto, como transferência de outros aplicativos de mensagens (incluindo Viber, Kik e WeChat), restauração do iTunes, transferência de playlist, gerenciamento de contatos e conversor HEIC.

3 – Escolha a ferramenta de restauração de dados apagados

Ao abrir o Wondershare MobileTrans, você irá perceber que o programa possui uma série de ferramentas, cada uma servindo a um propósito diferente. Para a tarefa atual, você precisará clicar na aba “backup e restauração” e, em seguida, “restauração de dados apagados do WhatsApp”.

Na janela seguinte, o programa perguntará quais tipos de arquivos você deseja recuperar, entre mensagens, fotos, vídeos, áudios, stickers e outros. O que é importante para nós neste tutorial são as mensagens, mas você pode selecionar múltiplas opções durante uma mesma restauração.

Ou seja, veja o que você considera importante naquelas mensagens de futebol que perdeu e selecione essa opção, as de memes e etc. Afinal, só quem é torcedor fanático sabe como é importante não perder nada do seu time, não é mesmo?

4 – Aguarde a finalização do processo de restauração

A última etapa (e, naturalmente, a mais importante!) é a finalização do processo. Dependendo da quantidade e do tamanho dos arquivos que está recuperando, a restauração pode demorar alguns minutos ou até mesmo poucas horas. Você não deve fechar a janela até o processo ter sido concluído.

Quando o MobileTrans encerrar a restauração, você já poderá desconectar o celular do computador. E é só isso! Em poucos minutos, as mensagens que imaginou estarem perdidas para sempre terão sido recuperadas, poupando uma série de transtornos de maneira simples e sem enrolação!

Percebeu como o MobileTrans pode ajudá-lo a não perder os dados mais importantes nos seus grupos? Embora seja possível pedir que os amigos reenviem memes e vídeos sobre as partidas, o ideal é que possamos ter esses dados à nossa disposição sempre que possível, sem maiores chateações.

Independentemente do método que utilize para ver mensagens apagadas do WhatsApp e recuperá-las, a praticidade do MobileTrans é indiscutível. Com a ajuda das ferramentas do programa, você não terá problemas caso acabe eventualmente perdendo alguma mensagem ou mídias relacionadas.