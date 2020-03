Fluminense recebe Botafogo-PB em busca de vaga na próxima fase da Copa do Brasil

Fluminense e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (04), no Maracanã, às 19h15 (horário de Brasília). O confronto é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A saber, as equipes se enfrentam em jogo único. Como pelo regulamento da competição, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem se classificar enfrentará o Figueirense na próxima fase.

As equipes se enfrentaram em quatro oportunidades. O Tricolor possui vantagem, com três vitórias, contra nenhuma do Botafogo-PB. O outro resultado foi um empate. Em 1980, os clubes fizeram dois confrontos pela segunda fase do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, em 17 de abril, no Almeidão, em João Pessoa, a partida terminou empatada em 1 a 1. Marquinhos marcou para a equipe paraibana e Tulica empatou. Na volta, em 03 de maio, no Maracanã, vitória do Fluminense por 4 a 0. Os gols foram marcados por Tulica, Cristóvão Borges, Robertinho e Zezé.

Fluminense aposta em boa fase de Nenê e dos atacantes

O Tricolor avançou para a segunda fase ao vencer o Motoclub por 4 a 2, fora de casa. Após levar dois gols nos primeiros minutos de jogo, o Fluminense virou a partida com gols de Nenê, duas vezes, Nino e Marcos Paulo.

Após eliminação na primeira fase da Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil ganhou ainda mais importância para o Tricolor. Embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Madureira no último final de semana, o Fluminense aposta nos atacantes Evanilson e Marcos Paulo e no meia Nenê, artilheiro da equipe no ano, para conseguir a classificação.

Desfalque no final de semana por conta de dores no joelho direito, o meia Paulo Henrique Ganso retomou as atividades na segunda-feira e deve estar à disposição do técnico Odair Hellmann. O camisa 10 da equipe participou de quatro partidas neste ano. E em todas começou no banco de reservas.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Egídio; Henrique, Yuri e Nenê; Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo.

Botafogo-PB está invicto e terá força máxima para o duelo

O Belo avançou na competição após empatar em 0 a 0 com o Atlético-BA, em Alagoinhas, interior da Bahia. Na primeira fase da competição, o time visitante tem vantagem de empate. Logo, o resultado classificou o Botafogo.

Invicto na temporada, o Belo faz boas campanhas tanto no Estadual, no qual é vice-líder do Grupo A, quanto na Copa do Nordeste, competição em que ocupa o primeiro lugar no seu grupo. Além disso, conta com a experiência de jogadores como o lateral Léo Moura, ex-Flamengo e Grêmio, e o goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo.

Para a partida, o técnico Evaristo Piza terá força máxima após poupar boa parte do time titular no empate em 1 a 1 com o São Paulo Crystal, pelo Campeonato Paraibano. O único desfalque é Felipe, no departamento médico. No esquema montado pelo comandante, o ataque terá Lohan como titular.

A provável escalação é: Samuel Pires; Léo Moura, Fred, Luís Gustavo e Mário; Rogério, Everton Heleno, Juninho, Cássio Gabriel e Rodrigo Andrade; Lohan.

Arbitragem

O trio de arbitragem vem de Goiás. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes comanda a partida. Seus assistentes serão Cristhian Passos Sorence e Marcio Soares Maciel.