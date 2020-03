No retorno de Marta, Brasil estreia no Torneio da França contra Holanda

A Seleção Brasileira enfrenta nesta quarta-feira (04) a Holanda, no Stade du Hainaut, às 15h (horário de Brasília). As adversárias são vice-campeãs da Copa do Mundo no ano passado. A partida é válida pela estreia no Torneio da França. O torneio será disputado em três partidas na primeira Data FIFA do ano, entre 2 e 11 de março e servirá como preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Por conta de um atraso no voo em direção à Valenciennes, que gerou desgaste físico, a técnica Pia Sundhage decidiu por dar preferência às jogadoras que atuam na Europa. O grande destaque da equipe verde e amarela no torneio francês será o retorno da craque Marta à seleção .

No entanto, a técnica sueca teve duas baixas. A zagueira Érika e a atacante Geyse sofreram lesões em seus times. Suas substitutas foram Antônia, do Madrid CFF, e Thaisinha, do Santos.

Já pela Holanda, há uma baixa. Victoria Pelova deixou o campo de treinamento para examinar seu joelho como precaução. Por causa de pequenas queixas, ela teve que perder o último treinamento. A meia do Ajax, portanto, não tem condições de atuar na estreia. A novidadeno time comandado por Sarina Wiegman são os retornos de Stefanie van der Gragt e Lieke Martens, que voltam após uma ausência devido à lesões.