Grêmio é letal e estreia com vitória sobre América de Cali na Libertadores 

Na noite desta terça-feira (3), o Grêmio iniciou a caminhada em busca do seu quarto título de Libertadores com vitória fora de casa: 2 a 0 no América de Cali, na Colômbia. Renato Gaúcho iniciou a partida com três volantes no meio de campo e Caio Henrique na vaga de Cortez. Depois do gol cedo, marcado por Victor Ferraz, a equipe brasileira demonstrou muita maturidade e conduziu as rédeas do confronto até o apito final.

Com apenas três finalizações direcionadas à meta colombiana, o Imortal foi certeiro em duas, construindo o 2 a 0. Num todo, os Diablos não conseguiram copiar tal letalidade, assustando o goleiro Vanderlei só na reta final do primeiro tempo.

O Tricolor Gaúcho começou bem a partida, levando perigo ao gol do América de Cali em chute de Lucas Silva de fora da área. Aos 15 minutos, Éverton driblou dois marcadores e foi parado com falta, na cobrança Lucas Silva acertou a barreira e na sobra Victor Ferraz abriu o placar. Com a desvantagem no placar, o time mandante tentou avançar a marcação mas assim permitiu mais espaços para o Grêmio e em contra ataque veloz, Éverton ficou na cara do goleiro Chaux, mas a finalização saiu pela linha de fundo.

Antes do intervalo, o time colombiano apostou na bola aérea e em boa cabeçada a queima roupa o goleiro Vanderlei fez bela defesa, garantindo assim a vantagem do Grêmio no primeiro tempo. O comandante gremista resolveu alterar o meio campo no intervalo, e promoveu a entrada de Thaciano na vaga de Maicon.

Logo no início do segundo tempo, Éverton fez boa jogada na esquerda e passou para Matheus Henrique que de fora da área deu um lindo chute sem chances de defesa para o goleiro. Aos 30 minutos do segundo tempo, Renato tirou o autor do segundo gol e colocou Cortez, passando assim Caio Henrique para atuar como volante.

O Grêmio ainda perdeu seu capitão Geromel que precisou sair por dores musculares, na sua posição entrou Paulo Miranda para fazer a dupla de zaga com David Braz. Com a boa vantagem, a equipe brasileira valorizou a posse de bola até o fim da partida.

Superstição

Aos gremistas, chamou a atenção com as semelhanças da estreia da equipe na Libertadores de 2017, onde o Grêmio se sagrou campeão. Em ambos jogos, o Grêmio venceu por 2 a 0, com o primeiro gol do lateral direito e segundo gol marcado pelo camisa 7.

O próximo jogo do Grêmio é contra o Pelotas, no domingo (08), fora de casa pelo Gauchão 2020. Pela Libertadores o próximo confronto é na próxima semana contra o Internacional, na quinta-feira (12).