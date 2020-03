Moacir Júnior é o novo técnico do Treze

A espera do Treze até a definição do novo treinador foi curta. Moacir Júnior, de 53 anos, acertou com o clube alvinegro nesta quinta-feira para ocupar a vaga deixada por Celso Teixeira, demitido após a derrota para o CSP em João Pessoa, pela sexta rodada do Campeonato Paraibano.

Antes de abrir conversas com Moacir, o Treze chegou a consultar Leston Júnior, ex-Botafogo-PB, que atualmente comanda o Floresta. O treinador agradeceu o convite do Galo, mas optou por seguir no clube cearense.

As negociações com Moacir Júnior evoluíram e o treinador desembarcou em Campina Grande na manhã de hoje. No período da tarde, ele deve comandar o primeiro treinamento com o elenco do Galo. A apresentação oficial está marcada para o fim da tarde, no Presidente Vargas. Seu contrato será válido até o fim da Série C.

O último trabalho do novo comandante alvinegro foi na Portuguesa, mas ele acabou saindo da Lusa após uma sequência de maus resultados pelo estadual. No Nordeste, recentemente, Moacir Júnior treinou o América-RN, onde conquistou o Campeonato Potiguar. Entretanto, o técnico não conseguiu o acesso à terceira divisão e acabou deixando a equipe alvirrubra.

Moacir Júnior chega com a missão inicial de colocar o Treze na segunda fase do Campeonato Paraibano. Neste momento, o Galo ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 10 pontos, e está fora da zona de classificação. Para isso, além de vencer suas partidas, a equipe alvinegra precisa secar Atlético-PB e Botafogo-PB.

O Treze volta a campo pelo estadual neste domingo, às 16h, contra o São Paulo Crystal, no Estádio Presidente Vargas. A expectativa da diretoria do Galo é de que o novo treinador já comande a equipe no banco de reservas, caso já esteja regularizado.