No grupo do Flamengo, I. del Valle  derrota Barcelona fora de casa e começa no topo

Na abertura do Grupo A da Libertadores, o confronto entre Barcelona e Independiente del Valle movimentou o Equador. Em Guayaquil, o time amarelo da casa perdeu para seu compatriota por 3 a 0. Assim, o time do uniforme magenta estreia se impondo na chave do Flamengo.

Como é de costume do treinador Miguel Angel Ramirez, seu del Valle ditou o ritmo do primeiro tempo. Foram 74% de posse de bola para os visitantes, mas só quatro finalizações (duas a gol) em duas grandes chances criadas. Acanhado, o Barcelona só acertou a meta uma vez, muito pouco para um mandante. No entanto, apenas a bola na trave a favor do IDV não foi suficiente para movimentar o placar.

Depois do intervalo, os amarelos conseguiram melhorar um pouco e ocupar mais o campo de ataque. Mas aos 55 minutos, o del Valle trocou passes desde o goleiro com bastante paciência, até que Éfren Mera enfiou bola para Gabriel Torres, que tocou na saída do goleiro.

Atrás do resultado, o técnico do Barcelona, Fabian Bustos, esboçou reação e jogou seu time para frente. Sem ter muita condição de dominar, os amarelos rodavam a bola e não chegavam com qualidade. Assim, o del Valle teve calma e ainda marcou dois gols na reta final, logo depois de Pineida (BAR) ser expulso por deixar o pé alto numa dividida. Ortiz, aos 87', e Perellano, de pênalti, aos 95', fecharam o placar em 3 a 0 para os visitantes.

Saldo final

A vitória pelo placar que foi pode dar a falsa impressão que o Barcelona é uma equipe frágil e inofensiva. O del Valle foi eficaz e letal, segurou o oponente e foi capaz de balançar as redes logo depois do intervalo e na reta final.

Agora, o del Valle pega a Católica pelo Campeonato Equatoriano no sábado (7), e depois o Jr. Barranquilla na quarta-feira (11). Já o Barcelona pega a LDU, também pela liga nacional, no mesmo sábado , e em seguida tem o Flamengo no Maracanã, na quarta.