Vasco x ABC: alvinegros decidem vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (5), às 21h30, o Maracanã será palco para Vasco x ABC pela segunda fase da Copa do Brasil. Ambas as equipes consideram a partida como jogo do ano. Visando o avanço de fase e, principalmente, a premiação da CBF, as equipes vão cm tudo em busca da classificado.



Para o Vasco, a chance de por as contas em dia. A equipe Cruzmaltina convive com salários atrasados que conturbam o ambiente da equipe. Já a premiação pro ABC, quita várias folhas salariais ao longo do ano. Por isso a importância da partida.



O árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva apita a partida, auxiliado por Marcio Gleidson Correia Dias e Luis Diego Nascimento Lopes.

Só a classificação importa

O Vasco não pensa em outro resultado nesta quinta feira que não seja a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Qualquer resultado negativo aumentará ainda mais a ebulição que vive São Januário.

Em meio as dificuldades e sabendo a pressão que o cerca, o treinador Abel Braga aposta na experiência de seus jogadores para a partida. O colombiano Fredy Guarin deve fazer sua primeira partida como titular na temporada. É a aposta do Vasco para recuperar o bom futebol do final da temporada passada. As dificuldades financeiras também fizeram o Vasco alterar o local da partida. Antes marcado para São Januário, o jogo mudou para o Maracanã. A expectativa da diretoria Cruzmaltina é de casa cheia.



O provável Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Raul, Guarín; Ribamar, Germán Cano e Marrony.

Embalado, ABC quer surpreender

O ABC chega em grande fase para o duelo. Após vencer o primeiro turno do Campeonato Potiguar, o Elefante já venceu as três partidas disputadas no segundo turno. No último final de semana, a equipe goleou o Palmeira-RN por 8 a 0. O Mais Querido quer repetir o feito de 2014, quando eliminou o Vasco e fez sua melhor campanha na Copa do Brasil, chegando até as quartas de finais.



A provável escalação do ABC: Rafael; Pedro Costa, Joércio, Vinicius Leandro e Marlon; Felipe Manoel, Cedric, Jailson e Berguinho; João Paulo e Wallyson.