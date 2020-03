Botafogo-PB fecha preparação e Fred destaca partida contra Imperatriz: "Muito importante"

O elenco do Botafogo-PB realizou na tarde desta sexta-feira o último treinamento antes do jogo de amanhã, às 20h, contra o Imperatriz, pela Copa do Nordeste. A atividade aconteceu no CT da Maravilha do Contorno e contou com a presença dos jogadores que atuaram na última quarta-feira, diante do Fluminense.

Antes do início da atividade, o zagueiro Fred concedeu entrevista coletiva e avaliou o confronto contra o Cavalo de Aço, que pode dar a classificação antecipada ao Belo para a segunda fase do Nordestão. O defensor também comentou sobre o atual panorama da competição.

"É uma partida muita importante. Todos os jogos que a gente disputou na temporada foram importantíssimos para nós. Perdemos dois pontos no estadual, então vamos procurar manter a liderança na Copa do Nordeste. Nosso grupo é difícil. Se a classificação vier amanhã, será muito bom, pois temos um jogo difícil na próxima rodada contra o Santa Cruz, fora de casa".



Para enfrentar o Imperatriz, Evaristo Piza não conta com Enercino e Kelvin, que seguem no departamento médico. Além deles, o técnico também perdeu mais três importantes peças da equipe: o goleiro Samuel, o zagueiro Luiz Gustavo e o volante Rogério, todos lesionados.



Glauber Novaes, médico do clube, falou com a imprensa e explicou a situação de cada jogador. De acordo com ele, a situação mais preocupante é a de Rogério, que se machucou durante a partida do meio de semana, pela Copa do Brasil.

"Após a realização de exames nos jogadores, foi detectado um edema importante na perna do Luís Gustavo, mas que não preocupa muito. Samuel teve uma lesão muscular na coxa que também não requer preocupação. Ambos seguem em recuperação. Com relação a Rogério, ele teve uma lesão ligamentar após um entorse no joelho. Realizaremos novos exames e avaliações para encontrar a conduta terapêutica mais adequada".



Em contrapartida, o torcedor botafoguense poderá ter uma novidade no sistema defensivo. Liberado para atuar, o goleiro Felipe deve fazer a sua estreia com a camisa do Belo diante do Cavalo de Aço.

O Botafogo-PB lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, com 9 pontos. Para se classificar, o Belo precisa superar seu adversário e torcer contra o ABC, que enfrenta o Vitória, em casa, nesta rodada.