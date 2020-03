Cano decide, e Vasco derrota ABC para seguir na Copa do Brasil

Em jogo único marcado por cera e erros, o Vasco vence por 1 a 0 o ABC nesta noite de quinta-feira (5), no Maracanã, no Rio de Janeiro e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. O Gigante da Colina começou bem a partida, agrediu o adversário durante os primeiros 25 minutos, mas sentiu o cansaço e deu a bola para o ABC.

A classificação gerou o prêmio de R$ 1,5 milhão na conta do clube, aliviando um pouco a péssima situação financeira. No entanto, a torcida cruz-maltina que compareceu em peso, cerca de 31 mil torcedores foram ao estádio, não se agradaram com a partida do Vasco comandada pelo técnico Abel Braga. A equipe tomou contra-ataques do valente ABC, que apesar de ter ficado recuado, não desistiu de tentar empatar a partida para levar aos pênaltis.

Enquanto o Time da Virada deixava de agredir o adversário, o Mais Querido tentava se impor com o meia João Paulo que participou da maioria das jogadas, e também com o centroavante Paulo Sérgio que não estava com a pontaria em dia, tendo desperdiçado a melhor chance de gol do clube de Natal.

Guarín e mais 10

Destaque para a boa partida de Fredy Guarín, que jogou como meia armador da equipe municiando Marrony, Vinicius e Germán Cano, este por último que apesar de ter feito o gol da vitória, não fez uma boa partida. O colombiano finalizou e ameaçou bastante a equipe adversária, mas por não estar 100%, não sustentou a partida. No segundo tempo, a equipe, comandada pelo técnico Abel Braga, tentou matar o jogo com o segundo gol, mas deixou a desejar com a má pontaria dos atacantes.

Próxima fase

Para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Goiás, com a primeira partida sendo em São Januário. Vale lembrar que a partir da terceira fase, será decidido em dois jogos, sendo assim, o Vasco decidirá fora de casa no Serra Dourada.