Após vitória, Abel Braga destaca sequência do Vasco: "Não perde há seis jogos"

O Vasco venceu o ABC por 1 a 0 na noite desta quinta-feira. Jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil e com isso, assegurou a sua classificação. Após o jogo o comandante cruzmaltino falou com a imprensa e valorizou a garra e luta de seus jogadores.

"Merecia um resultado melhor, jogamos mais do que contra o Resende. Hoje, alguns jogadores sentiram. Por causa da chuva, o nosso campo no CT tinha muita lama. Então, teve isso. O Guarín sentiu dor no adutor, mas não preocupa. Saiu ainda com um dedo quebrado. O time lutou. No final, passou um sufoco. Como ocorreu lá na Bolívia. Mas isso porque não definiu o jogo, não fez as chances de gol."

Abel Braga projetou também a sequência de jogos da equipe.

"Li que o Vasco não vencia há três jogos. Agora vai ter de inverter: há seis que não perde. Bruno entrou bem, assim como Juninho. Vinicius tem muita personalidade, pega a bola e vai para dentro. Mas tem momentos que tem de tocar, até para respirar. Vamos assim, vamos seguir. Agora vem uma sequência horrível: domingo, quinta. Vamos tentar fazer o melhor. Treinar impossível. Estou rezando para que não chova."

O Gigante da Colina pegará o Goiás na próxima fase da copa,sendo o primeiro jogo em casa e a decisão no Serra Dourada.