Regularizado, Moacir Júnior pode comandar Treze contra São Paulo Crystal

O Treze segue em preparação para entrar em campo neste domingo, às 16h, no Presidente Vargas, contra o São Paulo Crystal, pela 7ª rodada do Campeonato Paraibano. A principal novidade da equipe alvinegra ficará pela estreia do técnico Moacir Júnior, que teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para comandar o Galo na beira do gramado.

Nesta sexta-feira, os jogadores realizaram um trabalho tático no palco do confronto do final de semana. Moacir Júnior comandou a atividade e deu prioridade para orientações de posicionamento. O elenco do Galo da Borborema também treinou situações de jogo, como bolas paradas e transições em velocidade.

Outra novidade está no retorno de dois jogadores. O lateral-esquerdo Gilmar, recuperado de lesão, e o meio-campista Vinícius Barba, que volta após cumprir suspensão automática, reforçam o Galo da Borborema para enfrentar a Águia de Cruz do Espírito Santo. O defensor elogiou os primeiros dias de trabalho com o novo treinador e falou sobre a próxima partida.

"Logo no primeiro dia, o Moacir já mostrou a que veio e a gente está se adaptando bem aos primeiros dias de trabalho. Estou me sentindo bem - para o jogo. Sabemos da nossa responsabilidade, principalmente jogando em casa. Precisamos fazer nossa parte e pensar jogo a jogo, independentemente da situação na classificação. A gente vai dar nosso melhor e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória domingo" - disse o lateral.

Moacir Júnior deve escalar o Treze com a seguinte formação: Jefferson; Gustavo, Breno Calixto, Nilson Junior e Gilmar; Robson, Vinícius Barba e Patrick; Dedé, Almir e Rafael Oliveira.

O Galo da Borborema ocupa a 3ª posição do Grupo A, com 10 pontos, e entra em campo precisando do resultado positivo para se manter vivo na briga pela classificação para a segunda fase do estadual. Equipe tem quatro pontos a menos que o Atlético-PB, líder da chave, e um a menos que o Botafogo-PB, segundo colocado que tem uma partida atrasada para ser cumprida.