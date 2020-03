Botafogo-PB encara Imperatriz de olho na classificação antecipada na Copa do Nordeste

O Botafogo-PB recebe o Imperatriz neste sábado, às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Em caso de vitória, o Belo precisará torcer contra o ABC para garantir a classificação antecipada à segunda fase da competição. O Cavalo de Aço, por sua vez, quer voltar o G-4.

A equipe paraibana lidera o Grupo A com 9 pontos e quer se reabilitar, pois vem de derrota por 2 a 0 para o Fluminense que resultou na eliminação da Copa do Brasil. Enquanto isso, na outra chave, o Imperatriz aparece na 5ª colocação somando 7 pontos e vem de vitória por 1 a 0 sobre o São José-MA, pelo Campeonato Maranhense.

Botafogo-PB - Técnico: Evaristo Piza

O Belo sofre com a grande quantidade de desfalques por lesões, mas ganha um importante reforço para o jogo desta noite. Trata-se do goleiro Felipe, que fará sua estreia com a camisa do time paraibano. A tendência é de que a base estrutural da equipe titular seja mantida, com Rodrigo Andrade no meio-campo e Lohan no comando de ataque. Na lateral-esquerda, Mário deve ser o titular e Christianno, regularizado ontem, pode aparecer entre os relacionados.

Foto: Nádya Araújo/Botafogo-PB

Provável escalação: Felipe; Léo Moura, Fred, Marcelo Xavier e Mário; Everton Heleno (Wellington Cézar), Juninho, Cássio e Rodrigo Andrade; Pimentinha e Lohan.

Quem está fora: Samuel, Luiz Gustavo, Rogério, Enercino e Kelvin (machucados).

Imperatriz - Técnico: Paulinho Kobayashi

Para chegar até João Pessoa, o Imperatriz encarou uma viagem que teve aproximadamente 15 horas de duração. A equipe maranhense desembarcou na capital paraibana no início da tarde desta sexta-feira e realizou no CT da Maravilha do Contorno o último treino para encarar o Belo. O único problema de Paulinho Kobayashi é o lateral-direito Hudson, que sentiu um problema muscular e não viajou com a delegação. Madson deve começar entre os titulares.

Foto: Divulgação/Imperatriz

Provável escalação: Waldson; Madson, Alyson, Renan Dutra e Lorran; Adriano, Nonato, Joelson e Érison; Lucas Campos e Matheus João.

Quem está fora: Hudson (machucado).

Arbitragem

Antônio Dib Moraes de Sousa será o árbitro principal, e Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Alisson Lima Damasceno serão seus auxiliares. O trio é piauiense. Já o pernambucano José Washington da Silva será o quarto árbitro.