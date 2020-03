Campinense e Perilima abrem sétima rodada do Campeonato Paraibano

Campinense e Perilima se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Amigão, em Campina Grande, na abertura da 7ª rodada do Campeonato Paraibano. Raposa não pode deslizar, senão corre risco de perder a liderança do Grupo B, enquanto a Águia de Campina quer acabar com as chances de rebaixamento.

Inicialmente marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, a partida foi antecipada para esta noite por solicitação do Campinense. A Federação Paraibana de Futebol (FPF) acatou o pedido e realizou a alteração da data do jogo no início da semana.

As duas equipes vêm de resultados distintos. No último final de semana, Campinense goleou o Sport-PB por 6 a 0 numa partida recheada de polêmicas. Enquanto isso, a Perilima visitou o Sousa e acabou sendo derrotada por 3 a 2. Hoje, ambas as equipes entram em campo precisando da vitória.

Campinense - Técnico: Oliveira Canindé

O Campinense deixou as polêmicas de lado e trabalhou durante a semana com foco total no duelo contra a Perilima. Entretanto, Oliveira Canindé tem problemas para definir a equipe que começará a partida. O treinador não pode contar com cinco importantes peças e terá que fazer mudanças em todos os setores do time. Logo, a Raposa vai a campo com muitas novidades.

Foto: Daniel Lins/Campinense

Provável escalação: Adilson Júnior; Aleffe, Matheus Silva, Dorgival e Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Vinícius Vargas e Gabriel Vieira; Rafael Ibiapino e Rhuann.

Quem está fora: Uesles (suspenso pelo terceiro cartão amarelo); Vitão, Alex Maranhão, Romário Becker e Fábio Júnior (machucados).

Perilima - Técnico: Eudes Pedro

Mandante da partida, a Perilima, mesmo com o placar adverso, deixou uma excelente impressão no duelo contra o Dinossauro do Sertão. É com esse pensamento que a Águia de Campina Grande encontra motivação para encarar o Rubro-Negro. Neste momento, a equipe ocupa a 5ª posição do Grupo A, com 7 pontos, e almeja espantar de vez o fantasma do rebaixamento.

Foto: Ramon Smith/Perilima

Provável escalação: Conrado; Birungueta, Lucas Bahia, Tiago Bob e Dudu Paraíba; Negretti, Carlos Maia, Lucas Silva e Marcelinho Paraíba; Fernandes e Igor Balotelli.

Arbitragem

Thiago Galdino será o árbitro principal, enquanto Ruan Neres e Adaílton Anacleto serão seus auxiliares. Gilberto Sobral será o quarto árbitro da partida.