Bahia desbanca invencibilidade do Confiança e se aproxima de vaga nas quartas

O Bahia entrou em campo determinado a conquistar um resultado positivo na primeira partida do dia e entregar para o time de transição a Arena Fonte Nova com clima de comemoração. O jogo valia pela Copa do Nordeste, a famosa Lampions League e ocorreu no último sábado (7)

E assim o time com uma postura no ataque se manteve desde o começo do jogo, o Confiança se manteve na defensiva. Mas o Esquadrão foi guerreiro e foi atrás do gol.

Durante o primeiro tempo, o Bahia tentou balançar as redes a cada minuto, inclusive vale ressaltar que tiveram três tentativas seguidas, mas sem sucesso, já que a marcação do adversário estava muito acirrada.

Segundo tempo e o gol

Com um primeiro tempo sem grandes emoções, as equipes foram para o vestiário com o zero no placar. Mas o técnico do Bahia, Roger Machado, provavelmente nas conversas durante o intervalo pediu uma postura mais consciente nos ataques.

Logo no primeiro minuto em campo, uma jogada do ataque quase abriu o placar, mas Clayson não obteve êxito diante da zaga do Confiança.

Houveram outras jogadas, cruzamentos bem elaborados, exatamente em um desses cruzamentos que o primeiro e único gol da partida saiu com jogada de Juninho Capixaba e falha do goleiro Mancini.

O Bahia dominou grande parte do jogo, teve maior posse de bola, mas o Confiança mostrou-se mais aguerrido no segundo tempo, buscando o empate incansavelmente e até assustou os donos da casa, mas não fizeram o gol.

Mesmo com quatro minutos de acréscimo, o jogo encerrou em 1 a 0 para o Esquadrão de Aço.

O próximo compromisso do Bahia será contra o América-RN no sábado (14), às 20h, na Arena das Dunas. A partida é válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste.