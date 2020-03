Flamengo x Botafogo: retornos marcam clássico carioca que vale liderança do Grupo A

É dia de clássico no Rio de Janeiro! Pela segunda rodada da Taça Rio, Flamengo e Botafogo fazem o único clássico do Grupo A no segundo turno. Às 16h deste sábado (7), a rivalidade entra em campo para ver quem termina a rodada no topo da chave, além de dar o gostinho ao torcedor para tirar um sarro do rival durante a semana.

Tanto o Glorioso quanto o Mais Querido venceram na primeira rodada. O Flamengo bateu a Cabofriense por 4 a 1, e o Botafogo venceu o Boavista por 2 a 1, ambos de virada.

Flamengo

Vencedor da Taça Guanabara (primeiro turno), o Rubro-Negro precisa seguir perto do Fluminense na classificação geral, pois para ser campeão do Campeonato Carioca não basta triunfar nos dois turno, é necessário ser o líder na soma dos turnos. Até aqui, o Tricolor tem 18 pontos contra 16 do Fla.

Sem terem ido à Colômbia para estreia na Libertadores, o volante Willian Arão, que estava suspenso, e o atacante Bruno Henrique, agora recuperado de lesão, voltam a estarem à disposição. Rafinha ainda é dúvida por problema na coxa. Arrascaeta não treinou em campo na sexta-feira (6), e apenas fez trabalho regenerativo. Tendo a segunda rodada da Libertadores na próxima quarta (11), há a expectativa de Jorge Jesus poupar alguns titulares.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; João Lucas (Rafinha), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Botafogo

O Fogão chega empolgado por estar bem no mercado de transferências. Esperando por Yaya Touré, o time entra em campo pela última sem antes da estreia de Honda. Contra o Paraná, pela Copa do Brasil, o japonês já tem sua estreia marcada. Com isso, o Botafogo busca vencer a Taça Rio para ainda sonhar com o título estadual.

Técnico botafoguense desde 13 de fevereiro, Paulo Autuori terá seu primeiro clássico no comando alvinegro. Em coletiva na véspera do jogo, ele exaltou a qualidade do Flamengo, mas contou que não deixará de buscar propor seu estilo de partida. Assim, a única mudança em relação ao time que bateu o Boavista é o retorno de Pedro Raul. O atacante se recuperou de problema muscular na coxa.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan e Danilo Barcelos; Cícero, Alex Santana e Bruno Nazário; Cortez, Luís Henrique e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Arleu de Araújo;

Auxiliar 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa;

Auxiliar 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha;

VAR: Rodrigo Nunes de Sá é quem comanda o VAR.