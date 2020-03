Diante da França, Seleção Brasileira Feminina sofre primeira derrota da Era de Pia Sundhage

Na tarde desse sábado (7), a França recebeu o Brasil em Valenciennes, pela segunda rodada do Torneio da França. Com um gol de Gauvin de cabeça, a equipe da casa venceu o confronto por 1 a 0. Essa foi a primeira derrota com Pia Sundhage no comando: eram seis vitórias e três empates após a Copa do Mundo de 2019.

Essa foi a segunda vitória das francesas, já que venceu o Canadá na quarta-feira, pelo mesmo placa . Com isso, a seleção da casa vence o torneio, já que não pode mais ser alcançada. O Brasil empatou o primeiro jogo com a Holanda em 0 a 0.

Primeiros minutos animadores

O primeiro tempo começou bem animador para a Seleção Brasileira. Logo aos cinco, Cristiane foi acionada por Luana e saiu na cara do gol, mas estava impedida. Já aos seis, Formiga roubou a bola no campo de defesa francês, Bia Zaneratto conseguiu avançar, mas Andressinha não acertou a finalização.

Porém, o primeiro tempo acabou com equipe da casa mais propositiva no ataque, com boas chances de gol e marcação firme. O Brasil não conseguiu furar a marcação francesa e errou muitos passes. Do lado francês, foram sete chutes, com um acertando o alvo e do brasileiro um chute, com ele acertando o gol.

Domínio francês

A seleção começou o segundo tempo com os mesmos problemas de criação ofensiva no meio-campo. O gol francês veio no início do segundo tempo, com cruzamento de Majri e cabeceio de Gauvin.

A França tinha liberdade para chegar pelos dois lados e, enquanto isso, o Brasil não conseguia encaixar a transição ofensiva, errando muitos passes e perdendo a bola no meio-campo. O Brasil melhorou um pouco com a entrada de Duda, aos 19, que criou duas chances nos dois primeiros minutos em campo.

Os números do segundo tempo mostram todo esse domínio das donas da casa: foram 15 chutes, sendo que seis deles exigiram da goleira Bárbara e foram seis chutes brasileiros, sendo que quatro exigiram de Magnin.

Sequência de jogos

A próxima rodada da competição acontece na terça-feira, dia 10. Às 15h, o Brasil entra em campo contra o Canadá em Calais, cidade no norte da França. Já às 17h, a França permanece em Valenciennes e joga contra a Holanda.