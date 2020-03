Roger Machado valoriza Bahia após triunfo no Nordestão: “Uma vitória importante”

Após o triunfo, o técnico do Bahia, Roger Machado falou sobre as dificuldades encontradas diante do Confiança, também valorizou a postura da equipe adversária e destacou o desempenho dos atletas no segundo tempo.

"Em nenhum momento da nossa preparação a gente imaginou que ia encontrar facilidade. Encontramos uma equipe organizada e a gente tinha que ter a paciência que tivemos para conquistar o triunfo que para a gente foi importante. No primeiro a gente teve a bola, poucas vezes cedemos a bola, porém no intervalo pedi que tivéssemos mais equilíbrio nas ações de profundidade. Com o controle no segundo tempo, conseguimos uma vitória importante, com uma produção que poderia nos dar mais gols e um placar mais tranquilo. É valorizar o adversário, que nos colocou dificuldade".

O atacante Rodriguinho teve sua estreia tão esperada neste sábado (7), Roger Machado avaliou a partida do camisa 10 e falou sobre as características do atleta.

"Rodriguinho vai começar a ter entrosamento com seus colegas, tendo o timing certo das tabelas. Ele pisou na área que é a sua característica. O que peço é que ele não precise tocar na bola a todo momento. Hoje, até mesmo o zagueiro articula. Quando ele não esteja na articulação, esteja na área porque lá está a chave do cofre. A ideia era permitir que ele entrasse no tempo que foi, mas acima de tudo a manutenção do time que vem jogando por justiça. O treinador além de escolher tem que fazer a gestão do grupo. É importante manter a escalação pelo menos por mais um jogo, por mais um tempo. Ele veio para ser uma referência e gradativamente vai assumir o protagonismo".

O triunfo consolida a liderança momentânea Copa do Nordeste, com 11 pontos.