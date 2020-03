Flamengo supera Botafogo em jogo eletrizante e permanece com bom retrospecto em clássicos

Em noite intensa, o Clássico da Rivalidade terminou com final feliz para os rubro-negros. O Flamengo vence por 3 a 0 o Botafogo nesta noite de sábado (7), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Taça Rio e se torna líder do Grupo A.

Neste momento, a classificação geral do Campeonato Carioca conta com a equipe rubro-negra somando 19 pontos, na frente de Fluminense com 18 pontos.

Hoje teve gol do Gabigol de novo

A falta de transmissão da partida, devido ao Flamengo não ter chegado ainda em acordo com a Rede Globo, não deixou passar por despercebido a quantidade de vezes que a defesa do Botafogo sofreu para segurar o ataque rubro-negro comandado por Gabigol, este que soma 11 gols em 9 jogos em 2020.

Cerca de 52 mil torcedores só não presenciaram o aumento da marca para 13 gols, porque o jogador perdeu dois pênaltis que pararam no travessão.

O alvinegro se esforçou durante o primeiro tempo, mas não soube abrir o placar por conta da qualidade técnica inferior a equipe adversária. Pedro Raul, impedido, abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo, mas a comemoração durou pouco tempo.

Enquanto isso, com time misto, o Flamengo conseguiu chegar na área com perigo através da boa partida de Michael que infernizou a defesa do Botafogo pelo lado esquerdo. Os gols foram convertidos por Éverton Ribeiro aos 12 minutos e Gabigol aos 22 do primeiro tempo. Por fim, Michael aos 39 do segundo tempo, fechou o placar.

Próxima fase

A próxima partida do Flamengo válida pela terceira rodada da Taça Rio será em 15 de março, contra a Portuguesa-RJ, às 18h, no Maracanã. Enquanto o Botafogo, no mesmo dia, enfrenta o Bangu, às 16h, no Nilton Santos.