Fluminense recebe Resende em busca da segunda vitória na Taça Rio

Fluminense e Resende se enfrentam neste domingo (08), no Maracanã, às 18h (horário de Brasília). A partida é válida pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta fase, os integrantes de cada grupo se enfrentam em jogo único.

O Tricolor é o líder do Grupo B, com três pontos conquistados após golear o Madureira por 5 a 1 na estreia da Taça Rio. Na partida, o Tricolor Suburbano saiu na frente, com gol contra de Nino. No entanto, Marcos Paulo, Evanilson, cada um com dois gols, e Hudson garantiram a vitória do Fluminense.

Embalado por esse triunfo e pela classificação na Copa do Brasil, o Tricolor deve ter apenas uma modificação. Com edema na coxa, o zagueiro Digão está fora da partida. Seu substituto será Matheus Ferraz. Ele fará dupla com Nino.

A boa notícia fica por conta do retorno de Michel Araújo. O atacante uruguaio ficou de fora das duas últimas partidas devido a uma virose. Mas voltou a treinar na quinta-feira e pode ser relacionado. Yago e Hudson devem ser mantidos na equipe titular.

A provável escalação é: Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson e Yago; Nenê, Wellington Silva e Marcos Paulo; Evanilson.

Resende vem com força máxima

A equipe do sul do Estado ocupa a quarta posição do mesmo grupo do adversário e possui um ponto. Isso porque ficou no empate em 1 a 1 com o Vasco na estreia, no Raulino de Oliveira. O Resende saiu na frente com Thauan. Mas o Cruz-maltino deixou tudo igual com Andrey.

Após o empate, a equipe tentará sua segunda vitória na competição. A única até agora foi sobre a Cabofriense, pela Taça Guanabara. E o técnico Edson Souza terá todo o elenco à disposição. Isso porque o zagueiro Grasson volta de suspensão por conta de três cartões amarelos no primeiro turno.

Logo, Rhayne, que o substituiu diante do Vasco, deve voltar ao banco de reservas. Na frente, Thauan e Caio Cézar devem formar a dupla de ataque. Com apenas seis pontos na classificação geral, o Resende precisa vencer para seguir na elite do futebol carioca ano que vem.

A provável escalação é: Ranule; Dieguinho, Grasson, Kevyn, Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Wescley, Geovani, Caio Cézar; Thauan.

Retrospecto

Ao todo, as equipes se enfrentaram dez vezes, com vantagem para o Tricolor, com sete vitórias, contra apenas uma do Resende. Além disso, foram dois empates. O último duelo ocorreu em 1º de março de 2019, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Rio. As equipes ficaram no 1 a 1. A equipe do interior saiu na frente com Maxwell e Yony González deixou tudo igual na partida.

Arbitragem

O árbitro Rafael Martins de Sá comanda a partida. Seus auxiliares serão Gabriel Conti Viana e Daniel de Oliveira Alves Pereira.