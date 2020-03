Técnico do Sport, Daniel Paulista valoriza vitória diante do Santa Cruz: “Importante para dar moral”

Em noite de clássico, na Ilha do retiro pela Copa do Nordeste. Sport venceu o tricolor essa noite, muito mais que uma vitória diante do time rival, o clube rubro-negro alivia sua situação no campeonato. Com a vitória de 1 a 0 diante do Santa Cruz o Sport soma 9 pontos e sobe para a quarta colocação na tabela.

Em entrevista, Daniel Paulista fala sobre vitória e diz ser importante para recuperar confiança no clube:

"Acho que a vitória foi extremamente importante para o momento da equipe, que começa a aparecer alguns pontos de qualidade que a equipe vem melhorando nos jogos. Terceiro jogo que a gente consegue o resultado e a equipe vai ganhando confiança, corpo. Alguns jogadores tem tido aproveitamento muito bom, estamos trabalhando bem para resgatar os jogadores do nosso elenco, que vamos precisar. Extremamente importante para dar moral, resgatar a confiança dos atletas."

Em uma partida que parecia acabar empatada, o técnico fez substituições importantes para abrir o placar, uma delas foi o atacante Elton que marcou o gol da vitória:

"Após um primeiro tempo com muitos erros de passe e finalização, parecia que a partida terminaria empatada sem gols. Mas foi dos pés do atacante Elton que, aos 33 minutos do segundo tempo, a história mudou. O jogador, inclusive, foi uma das substituições do treinador na tentativa de melhorar o cenário da partida. E funcionou."

O time rubro-negro enfrenta o Ceará no próximo sábado (14) na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.