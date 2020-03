Vasco empata sem gols contra Volta Redonda e segue sem vencer na Taça Rio

Nesta tarde de Domingo (8) , o Vasco empatou em 0 a 0 com o Volta Redonda. O jogo que foi no Raulino de Oliveira, ficou marcado pela falta de qualidade técnica que tem sido rotineira nos jogos do cruzmaltino.

Destaques

Na parte do Voltaço, o meia Bernardo (ex-Vasco) e o ponta Pedrinho fizeram o diferencial na criação de jogadas e explorando principalmente as costas do lateral Pikachu.

No Gigante da Colina, uma vez mais, Andrey foi o melhor. O volante apresentou bom poderio defensivo e dominiou nos lançamentos e passes, a crescente do jovem é uma realidade. Cano apareceu no fim do jogo com uma única oportunidade. A equipe comandada por Abel Braga vem apresentando dificuldades na criação das jogadas e os poucos gols.

Cruzmaltino agora se prepara para enfrentar em São Januário a equipe do Goias em mais uma fase da Copa do Brasil. A expectativa fica pela volta de Guarin e a estreia de Benitez.