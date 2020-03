Sem torcida, Brasil encerra Torneio Internacional da França contra Canadá

Assim como vem acontecendo na Itália, a partida entre Brasil e Canadá terá os portões fechados por precaução devido a epidemia do Coronavírus em países europeus. A Federação Francesa de Futebol decidiu seguir a recomendação das autoridades públicas. Todos os eventos no país que tenham a estimativa de reunir mais de mil pessoas serão adiados ou então aconteceram sem público. A bola vai rolar às 15h (horário de Brasília), no Stade de L’Epopée, em Calais, Torneio Internacional da França, na tarde desta terça-feira (10).

Após perder a invencibilidade de dez jogos, a técnica Pia Sundhage vai em busca da recuperação e terá um desfalque importante pela frente, trata-se da lateral Letícia Santos que rompeu o ligamento do joelho no último sábado (7), durante o confronto em que as donas da casa conquistaram o triunfo.

Com o desejo de garantir uma vaga para as Olimpíadas , o foco dos trabalhos realizados recentemente foram na finalização e na adequação do esquema tático proposta, além de realizar uma atividade 7x7 em campo reduzido.

A partida marca o reencontro das duas seleções que em novembro do ano passado estiveram em campo no torneio da China. Na ocasião, o Brasil fez bonito e ganhou o duelo por 4 a 0.

Pia não revelou detalhes sobre a provável escalação, mas deixou claro nas entrelinhas que irá surpreender já que não usará o time que atuou recentemente contra a Holanda e contra a anfitriã.

A França já é considerada campeã do torneio com 6 pontos e está tranquila, porque nenhuma outra equipe conseguirá alcança-la. A Holanda tem 2 pontos. Já Brasil e Canadá, além de uma campanha idêntica a nossa com uma derrota e um empate sem gols, está com um ponto também.