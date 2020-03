Após resultados dos últimos amistosos, Tite cita competições oficiais: "Das três, vencemos duas"

Nesta segunda-feira (9), no salão nobre da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), em Recife, o técnico da seleção brasileira, Tite, junto com o coordenador Juninho Paulista comentaram sobre o fraco desempenho nos amistosos antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Após a conquista da Copa América, ano passado, a seleção entrou em campo seis vezes, conquistando apenas uma vitória e sendo derrotada duas vezes, para Peru e Argentina. Tite não escondeu o fraco desempenho, entretanto deixou claro os principais objetivos dos amistosos.

“O desempenho e os resultados nesse período preparatório não foram aquilo que eu gostaria que fosse. Mas a essência não eram os resultados, era a preparação e a formatação.”

Apesar da fraca campanha em amistosos, Tite relembrou que nas principais competições, o Brasil levou a melhor na maioria que as disputou.

“Os jogos oficiais, você tem a necessidade do desempenho e dos resultados. Das três competições, vencemos duas (Primeiro lugar nas Eliminatórias e campeão da Copa América 2019). 23 jogos e 17 vitórias, com média de gols de 2,3 por partida.”

Uma reclamação sempre presente nos comentários dos torcedores são os amistosos longe do país. Juninho aproveitou para explicar os motivos dos amistosos serem realizados em outros países.

“Os amistosos depois da Copa América já estavam programados. Sabemos todos que temos uma parceria, e para deixar todos felizes na parte técnica e comercial, nem sempre a gente pode fazer jogos aqui.”

O ex jogador e coordenador, comentou sobre como é vista a seleção no exterior, e que por conta desta visão, se faz necessário os jogos fora do país.

“Era realmente nosso interesse (jogar mais no Brasil), mas precisamos entender que a seleção brasileira é global. As pessoas não querem ver só no Brasil, elas querem ver fora. Sempre estamos atentos a isso para dar equilíbrio com os amistosos, já que as eliminatórias são aqui.”

Eliminatórias

O Brasil estreia contra a Bolívia, no próximo dia 27. O jogo será realizado na Arena Pernambuco, às 17h.