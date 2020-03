CSA oficializa contratação do meia Andrigo e reintegra jogadores afastados

A terça-feira (10) foi o primeiro dia da semana que o CSA treinou em dois períodos. Às vésperas de deixar o Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange, a equipe segue a preparação para o duelo contra o Frei Paulistano. O jogo será disputado às 18 horas do próximo domingo (15), pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste. Com o pior desempenho entre os 16 participantes, a equipe azulina está eliminada e apenas cumpre tabela.

O dia foi de novidades no elenco. A primeira e maior delas foi o anúncio da contratação do meia Andrigo. O jogador de 25 anos foi revelado nas categorias de base do Internacional. No clube colorado, passou três anos e meio. Em 2017, foi emprestado ao Atlético-GO. Também atuou no Ceará, no Sport, no Vitória e no Figueirense, onde disputou o Campeonato Brasileiro da Série B na temporada passada. No Figueira, foram 17 partidas e três gols marcados. O meia também foi convocado para jogos da Seleção Brasileira Sub-17. Andrigo desembarca em Maceió/AL ainda nesta terça-feira (10) para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Ainda em relação ao elenco, o clube comunicou que o lateral-direito Norberto e o atacante Diego Maurício foram reintegrados ao grupo. Os jogadores foram afastados no último dia 26 de fevereiro pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Gestor de Futebol do CSA, Raimundo Tavares. Houve uma conversa com os empresários do atleta para que seus jogadores procurassem outros clubes, mas não avançou. Além disso, a chegada do técnico Eduardo Baptista e a contratação de Marcelo Barbarotti como executivo de futebol foram fatores que culminaram na permanência de ambos.

Diego Maurício, atacante do CSA | Foto: Augusto Oliveira/CSA

“Após período de aprimoramento físico dos atletas Diego Maurício e Norberto, a pedido do professor Eduardo Baptista, a partir desta quarta-feira (11), eles irão retornar normalmente às suas atividades”, informou o pequeno comunicado publicado pelo CSA em seu site oficial.

Norberto, lateral-direito do CSA | Foto: Augusto Oliveira/CSA

O atacante Michel Douglas, contratado durante o período carnavalesco, ainda não está regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) e tem incerta sua presença no próximo fim de semana. Enquanto isso, o Azulão segue a treinar no Mutange durante os próximos dias.