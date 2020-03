Exclusivo: Renan Rocha, goleiro do Boa Esporte, avalia campanha do time e projeta futuro

Em entrevista exclusiva à Vavel Brasil, o goleiro do Boa Esporte, Renan Rocha, falou da campanha que a equipe mineira vem realizando tanto no Campeonato Mineiro quanto a que foi feita na Copa do Brasil.

Por falar na competição nacional, o Boa fez uma rápida passagem pela torneio, mas o time se mostrou aguerrido em campo. Tanto que acabou sendo eliminado em cobrança de pênalti contra o Cruzeiro. Questionado sobre a participação, o arqueiro ressaltou que todos jogaram bem.

"Acredito que fizemos uma grande competição, jogamos muito bem na segunda fase, mas infelizmente nos pênaltis o adversário foi mais competente que nós".

No último domingo (8), em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, o arqueiro foi o nome da partida contra o líder do estadual, América. Com várias defesas importantes. Sendo assim, ninguém melhor que ele para avaliar o desempenho da equipe.

"Empatamos com a melhor equipe da competição na casa deles, foi um grande resultado e fizemos um ótimo jogo. Contra o Uberlândia vamos jogar em nossos domínios temos de vencer para nos afastar da parte debaixo da tabela e entrar na zona de classificação para o Troféu Inconfidência".

Mesmo realizando uma trajetória considerada, o Boa Esporte tem um compromisso importante no próximo domingo. Em casa ao lado de sua torcida, a Boveta receberá o sétimo colocado na tabela do estadual, o Uberlândia. O jogo é visto como decisivo já que a nona posição ainda carrega o peso do rebaixamento. Renan Rocha revelou suas expectativas para a próxima partida.

"Dentro do estadual é muito difícil chegar entre os 4, hoje temos d olhar pro z2 que ainda está perto, mas acredito que podemos ficar entre os 8 nessa primeira fase da competição".

No momento, o Boa Esporte ocupa a nona posição na tabela classificatória com sete pontos acumulados em quatro empates, uma vitória e três derrotas.