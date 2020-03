São Paulo x LDU: Tricolor tenta recuperação contra líder do Grupo D na Libertadores

Nesta quarta-feira (11), o São Paulo recebe a LDU em jogo válido pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América. A partida que acontece no Morumbi terá início às 21h30 e tem uma alta expectativa de público, com cerca de 40 mil ingressos vendidos para a partida.

Para essa partida, Esteban Ostojich será o dono do apito, com os bandeirinhas Nicolás Taran e Agustín Berisso. O trio vem do Uruguai para a partida. Você pode acompanhá-la ao vivo na TV Globo, para São Paulo, Fox Sports para todo Brasil e ao vivo aqui na VAVEL!

Vitor Bueno de volta ao time

O São Paulo lidera o grupo C do Paulistão, com 15 pontos, ficando dois na frente do Mirassol. A Inter de Limeira soma 10 pontos e ainda tenta chegar na próxima fase, enquanto o Ituano sonha também, mas um ponto atrás. O tricolor vem de duas derrotas, uma para o Botafogo-SP, com gol de Didi, por 1 a 0.

Na Libertadores, uma dura derrota de virada para o Binacional, do Peru. Fora de casa, o São Paulo abriu o placar com Pato, mas levou a virada com gols de Rodríguez e Arango. Isso deixou o São Paulo sem nenhum ponto, apenas na frente do River Plate. Uma derrota hoje pode complicar a situação do tricolor.

Antony falou sobre o sonho de jogar uma Libertadores pelo São Paulo: “Só de falar que tem jogo de Libertadores no Morumbi, lotado, já me motiva. Todos os jogos pelo São Paulo são importantes, mas desde a estreia na Libertadores eu me emocionei muito. Sempre tive esse sonho de jogar a Libertadores pelo São Paulo”.

Vitor Bueno pode voltar ao time após ficar fora contra o Binacional. Os prováveis 11 são: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno (Pablo), Antony e Pato.

Empolgados!

A Liga de Quito vem em um ótimo momento em seu Campeonato Nacional. São nove pontos e a liderança, com quatro jogos disputados, somando três vitórias em uma derrota. Logo atrás vem Universidad Católica, Club Deportivo Técnico Universitario e Macará, com oito pontos.

Na última rodada, com gol no fim, a LDU venceu o clássico contra o Barcelona, com gol de Cristian Borja abrindo o placar. O Barcelona empatou com Martínez e, por fim, Guerra desempatou nos acréscimos do segundo tempo.

Na estreia da Libertadores, uma vitória daquelas para a LDU. Um 3 a 0 frente ao River Plate, atual vice-campeão, deu mais confiança ainda ao time equatoriano, e a liderança de seu grupo. Os gols foram de Guerra, Borja e Sornoza.

Com o meia Perlaza, com problemas pessoais fora, a LDU deve ir com: Gabbarini, Quintero, Guerra, Rodríguez e Ayala; Antonio Valencia, Villarruel e Sornoza; Marcos Caicedo, Zunino e Cristian Borja.