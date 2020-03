Rodrigo Andrade destaca tranquilidade e eficiência para Botafogo-PB buscar classificação

O Botafogo-PB volta a campo nesta quinta-feira (12) para encarar o Santa Cruz pela penúltima rodada da Copa do Nordeste. Um dos principais destaques da equipe em 2020 e responsável pela criação no meio de campo do Belo, Rodrigo Andrade falou sobre a importância do grupo conquistar um triunfo diante do tricolor.

“Essa é uma partida que vale muito para os dois lados. Precisamos vencer para garantirmos o Botafogo na segunda fase da competição, assim como eles precisam do triunfo para permanecerem na briga por isso também. Vai ser importante ter tranquilidade durante os 90 minutos e muita eficiência para sairmos com os três pontos e o objetivo alcançado”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Belo vai em busca da manutenção da liderança do seu grupo no Nordestão.

“O primeiro passo é garantir a equipe nas finais e, a partir daí, se der, terminar a primeira fase na liderança. Estamos muito focados, primeiro, em vencer o Santa Cruz. Nosso objetivo é fazer um grande jogo para que isso seja possível e para abrir caminho para encerrarmos a primeira fase no topo da tabela", disse.