Empresa belga fará consultoria para assessoria de base do Bahia

O Bahia não para e sempre traz novidades para os seus torcedores, dessa vez, o foco da diretoria saiu do habitual e se concentra em realizar mudanças na divisão de base da equipe. A empresa Double Pass que atua no mercado do futebol há 15 anos foi fundada em 2004, e já prestou serviços para as federações inglesa e belga, trilhou caminhos por mais de 500 clubes espalhados pelo mundo, além das grandes ligas de futebol como a Premier League e Bundesliga. Aqui no Brasil, eles têm clientes como Internacional, Athletico-PR e o Flamengo.

O vice-presidente do Esquadrão de Aço, Vitor Ferraz, falou um pouco sobre a parceria e explicou os primeiros passos que estão sendo realizados.

"Hoje iniciamos um trabalho de análises e diagnósticos dos processos e da organização da nossa base, que vai durar uma semana. Um trabalho bem amplo, com análise estrutural, metodologia de trabalho, pessoal ... Na próxima semana ter a oportunidade de falar, mas detalhadamente sobre isso, explicar um pouco do projeto e todas as mudanças que a gente está fazendo na base, desde o final do ano passado".

O primeiro passo foi um tour no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, onde o americano Jared Micklos e o húngaro Gábor Herczeg, puderam conhecer a estrutura do CT, acompanhados pelo coordenador administrativo da divisão de base, Álvaro Bragança e Daniel Brugni, coordenador da Iniciação da categoria.

"A Double Pass é uma consultoria internacional muito reconhecida e com trabalho já consolidado em diversas ligas e clubes de todo o mundo. Tem trabalhos importantes já desenvolvidos aqui no Brasil. Hoje a gente dá início a esse trabalho. São mudanças importantes que com certeza vão fazer com que essa nova etapa para a nossa divisão de base, que nos dê mais resultados e a gente possa colher os frutos bem interessantes para o clube", concluiu o vice-presidente.

A empresa belga Double Pass vai atuar diretamente fora das quatro linhas, com planejamento, gestão e estratégias voltadas para divisão de base.