Cruzeiro descarta troca na comissão técnica e mantém Adilson Batista

Demitido na parte da manhã e cargo readquirido à tarde. Em uma quinta-feira (12) bastante movimentada, o Cruzeiro confirmou Adilson Batista no comando técnico. O interlocutor do Departamento de Futebol, Carlos Ferreira comunicou na Toca da Raposa a situação do treinador.

“Gostaria de destacar que o Adilson Batista é um homem trabalhador e dono de um grande caráter. É um homem íntegro e que merece todas as nossas considerações. Nós do Conselho Gestor, desde as primeiras horas do dia, nos reunimos e analisamos diversas questões que estamos enfrentando. E chegamos à conclusão pela permanência do Adilson".

Adilson foi anunciado na Raposa em novembro de 2019, foram 14 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 38,1%.

Carlos pontuou o descontentamento do trabalho realizado pelo treinador, mas finaliza que o mesmo possui todo apoio necessário para prosseguir.

"Essa permanência se deu pelas dificuldades encontradas por ele para o desenvolvimento do seu trabalho. Infelizmente, resultado é o que move a permanência ou não de um treinador no Brasil. Nós sabemos que existem rejeições ao trabalho do Adilson, as quais respeitamos, mas nós, que acompanhamos o dia a dia, vemos todo o trabalho desempenhado e ele é merecedor do nosso apoio”.