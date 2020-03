Ind. del Valle derrota Junior Barranquilla e segue na liderança do grupo do Flamengo

Pelo Grupo A da Libertadores, o Independiente del Valle recebeu o Junior Barranquilla na segunda rodada. Em casa, o último campeão da Sul-Americana não tomou conhecimento dos colombianos e dominou a partida em Quito. Com três gols no segundo tempo, a equipe treinada pelo espanhol Miguel Angel Ramirez venceu por 3 a 0.

Durante a primeira etapa, o Ind. del Valle teve 70% de posse de bola sobre os adversários e chegavam com certo perigo à meta do Barranquilla, que ameaçavam bastante em contra-ataques. E sem gols, o árbitro levou o jogo ao intervalo no 0 a 0. Ações do jogo:

Já no segundo tempo, o time da casa se sobrepôs fisicamente e também tecnicamente. Um domínio pleno, do início ao fim. Se fosse Fórmula 1, o narrador poderia dizer: "liderou de volta a volta". Tanto que aos 60', Fernando Guerrero abriu a contagem. Depois, aos 84', Caicedo fez o segundo, e Faravelli marcou o terceiro, aos 94'. Num total, foram 21 chutes (oito a gol) dos equatorianos contra sete (três a gol) dos colombianos. 571 passes do Ind. del Valle deram 67% de posse de bola. Traduzindo: não sofreu nem um minuto.

Com o triunfo, o equatoriano do I. del Valle estão em segundo na chave pelo critério de saldo gols: +6 do IDV contra +4 do Flamengo. Na próxima rodada do Grupo A, o Ind. del Valle volta a jogar em casa, mas contra o Fla, em jogo que valerá a liderança da chave. Simultaneamente, o Barcelona SC atua em casa contra o Junior Barranquilla.