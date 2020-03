Santa Cruz e Botafogo-PB abrem sétima rodada da Copa do Nordeste

O Santa Cruz recebe o Botafogo-PB nesta quarta-feira, às 19h30, no Arruda, em confronto que marca a abertura da sétima rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes entram em campo com objetivos completamente diferentes. Tricolor quer seguir vivo na competição, já o Belo almeja a classificação para a segunda fase.

A situação da Cobra Coral é delicada. Logo, a equipe pernambucana encara a partida desta noite como uma decisão. Neste momento, o Santa Cruz ocupa a 6ª colocação do Grupo B, com 7 pontos, e precisa da vitória para seguir firme na luta por uma das vagas no G-4. Além disso, os Tricolores querem a reabilitação após a derrota no clássico para o Sport, no último sábado.

O Botafogo-PB está invicto na competição regional, lidera o Grupo A e soma 12 pontos. Mesmo assim, o Alvinegro da Estrela Vermelha sofre com os constantes questionamentos da torcida pelo desempenho nas quatro linhas. Mesmo com a turbulência, o Belo vem de vitória sobre o Imperatriz e chega para o duelo contra o Santa precisando apenas de um empate para garantir a classificação para a fase final.

Santa Cruz - Técnico: Itamar Schülle

Dúvida. Essa é a palavra que está em evidência no Santa Cruz. Com desfalques importantes, Itamar Schülle fechou os últimos treinamentos e não deu detalhes de como pretende escalar a equipe coral na partida desta noite. A principal preocupação do técnico tricolor é o setor ofensivo. Pipico, em fase de transição, é desfalque certo, enquanto Victor Rangel, que sentiu dores no tórax, segue como dúvida e será reavaliado momentos antes do início do jogo.

Foto: Divulgação/Santa Cruz

Provável escalação: Maycon Cleiton; Toty, Célio, Denilson e Júnior; Bileu, André e Didira; Chiquinho, Mayco Félix e Victor Rangel (Patrick Nonato).

Desfalques: Danny Morais e Paulinho (machucados); Pipico (em fase de transição); William Alves e Fabiano (suspensos).

Botafogo-PB - Técnico: Evaristo Piza

Se o Santa Cruz está desfalcado, o Belo vem com novidades. Evaristo Piza conta com os retornos do zagueiro Luiz Gustavo e do meio-campista Enercino, liberados pelo departamento medico. Sem o lateral-esquerdo Mário Sérgio, que cumpre suspensão automática, Christianno fará a sua estreia e começará a partida entre os titulares. Outra novidade é a volta de Léo Moura, poupado na partida do último final de semana por desgaste físico.

Foto: Divulgação/Botafogo-PB

Provável escalação: Felipe; Léo Moura, Fred, Luís Gustavo e Christiano; Wellington Cézar, Everton Heleno, Juninho e Rodrigo Andrade; Cássio Gabriel e Lohan.

Desfalques: Samuel, Rogério e Kelvin (machucados); Mário Sérgio (suspenso)

Arbitragem

Léo Simão Holanda será o árbitro principal, e Jaílson Albano da Silva e Renan Aguiar da Costa serão seus auxiliares. O trio é cearense. O pernambucano Luciano Luís de Castro Silva será o quarto árbitro.