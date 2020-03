Fernando Diniz exalta bom desempenho dos jogadores na vitória do São Paulo

ão A noite do São Paulo foi regida pela aura da apreensão, isso porque o jogo era considerado uma "final" já que na semana passada o time paulista acabou sofrendo um revés e sendo derrotado pelo Binacional. Porém, o time reuniu vários fatores para o duelo contra a LDU, válido pela Taça Libertadores da América e disputado na noite da quarta-feira (11), no Morumbi.

Com quase 40 mil torcedores e a presença de ilustres ex-jogadores da história recente do São Paulo - como Kaká, Luís Fabiano, Rodrigão e Leandro Guerreiro, o Tricolor Paulista fez valer o mando de campo e estreou bem como mandante ao vencer com autoridade por 3 a 0, com gols marcados por Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes. Em entrevista coletiva concedida à imprensa após a partida, o técnico Fernando Diniz falou sobre a satisfação sentida ao ver a evolução dos atletas.

"Os jogadores gostam de quem gosta deles. Falo isso a minha vida toda. Sou prestador de serviço e tento passar o melhor. A simbiose que aconteceu hoje e sinto muito realizado, porque o jogador está jogando bem e bonito e terminando no gol. Jogar bonito e fazer gol aconteceu hoje. Foram quatro bolas no gol, e três gols. Mas tivemos muitas oportunidades. E o sistema defensivo foi praticamente impecável. Tiago Volpi quase não fez nenhuma defesa contra uma equipe forte que é a LDU", falou.

Questionado sobre possíveis mudanças no elenco que será escalado para o Clássico San-São no próximo sábado (14), Fernando Diniz desconversou e apenas destacou que o jogo será em casa, portanto não terá nenhum contratempo.

"A gente vai ver, mas a intenção é de poupar um ou outro ou ninguém. Muito diferente de Juliaca (local do confronto contra o Binacional, semana passada) pelo cansaço. A gente ia jogar em Ribeirão, quente, então a estratégia foi a melhor. Agora o jogo será em casa, é diferente".

Com a vitória, o Grupo D está completamente embolado. As quatro equipes estão empatadas com três pontos ganhos. O saldo de gols é o critério de desempate principal no momento e, por isso, o São Paulo ocupa a segunda posição, atrás do líder River Plate.