Brusque joga melhor e derrota Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil

Brasil de Pelotas e Brusque se enfrentaram nesta quinta-feira (12), no Bento Freitas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os catarinenses venceram por 1 a 0, com gol de Thiago Alagoano. O Brusque ainda jogou com um jogador a mais desde os 12 minutos do segundo tempo;

Agressividade dos catarinenses

Mesmo jogando fora de casa, o Brusque não se intimidou e foi atrás do gol logo no início da partida. Aos cinco minutos, Alex Sandro faz boa tabela com Thiago Alagoano e sai na cara do gol. O meia até que finalizou bem, mas o goleiro defendeu.

Os catarinenses tiveram mais uma chance real de gol aos nove minutos. Thiago Alagoano aproveitou a sobra de bola dentro da área do Brasil de Pelotas e finalizou, mas Rafael Martins, mais uma vez, evitou o primeiro gol dos visitantes.

Mesmo jogando fora de casa, o Brusque não tomou conhecimento do adversário e continuou com a estratégia de propor o jogo. Aos 20 minutos, Edu mandou a bola na área e Thiago Alagoano desviou de cabeça, mas a bola saiu por cima da meta.

Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de marcar o primeiro tento da partida dois minutos mais tarde. Airton recebeu dentro da área e arriscou chute cruzado. A bola passou por todo mundo e encontrou Edu na segunda trave, mas o atacante não conseguiu concluir e a bola saiu pela linha de fundo.

O Brusque não diminui a agressividade e manteve a pressão sobre o Brasil de Pelotas. Thiago Alagoano recebeu dentro da área, ajeitou e finalizou cruzado. O arqueiro da equipe gaúcha se esticou inteiro para salvar a equipe.

Até que os 43 minutos o Brusque, por fim, conseguiu balançar as redes. Thiago Alagoano recebeu de Rodolfo Potiguar dentro da área, dominou e concluiu para o fundo do gol.

Brasil com um a menos e pressão do Brusque

Derrotado na primeira etapa e com futebol inferior que os visitantes, o Brasil de Pelotas entrou com outra postura no segundo tempo e teve sua primeira chance real de gol aos três minutos. Wellington Simião recebeu lançamento dentro da área de Nathan e desviou de cabeça, mas Zé Carlos salvou o Brusque do empate.

Aos sete minutos foi a vez dos catarinenses assustar. Gustavo Henrique cruzou e encontrou Edu dentro da área, que desviou de cabeça e obrigou Rafael Martins a fazer grande defesa. No rebote, Rodolfo Potiguar isolou a bola e perdeu a chance de ampliar o placar para o Brusque.

A partida ainda viria a ficar mais complicada para o Brasil de Pelotas. Aos 12, Lázaro puxou a camisa de Edu na entrada da área para impedir o contra-ataque. Como era o último homem da defesa, o zagueiro levou vermelho direto. Na cobrança de falta, Marco Antônio mandou a bola no travessão.

Aos 17 minutos, mais uma vez Edu foi parado com falta e o Brusque teve a oportunidade de ampliar. Airton foi para a cobrança de falta e, mais uma vez, a bola explodiu no travessão. Mais uma chance desperdiçada pelos visitantes.

Segundo jogo

A partida de volta entre Brusque e Brasil de Pelotas, pela terceira fase da Copa do Brasil, está agendada para a próxima quinta-feira (19), no estádio Augusto Bauer, às 20h30.