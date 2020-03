Evaristo Piza não é mais técnico do Botafogo-PB

O Botafogo-PB oficializou na tarde desta quinta-feira a demissão do técnico Evaristo Piza. A decisão foi comunicada pelo presidente do clube, Sérgio Meira, em entrevista coletiva, horas após a derrota por 3 a 0 para o Santa Cruz, no Arruda, pela Copa do Nordeste.

A princípio, o auxiliar técnico Warley, ídolo do clube, assume a equipe para o duelo contra o Nacional de Patos neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Paraibano.

Contatado em junho de 2018, Evaristo Piza quase conseguiu o acesso à Série B com o Belo naquele ano, sendo eliminado nas quartas de finais. No total, foram 75 jogos no comando do Belo, com 38 vitórias, 23 empates e 14 derrotas.



No comando do Alvinegro da Estrela Vermelha, Evaristo Piza foi vice-campeão da Copa do Nordeste, levando o time paraibano a sua melhor campanha na história da competição. Além disso, o treinador conquistou o título do Campeonato Paraibano em 2019.

Após a saída do auxiliar técnico Thiago Carpini, a equipe do Botafogo-PB passou a ser criticada pelo desempenho nas quatro linhas. Piza passou a ser pressionado, não conseguiu classificar o time para o mata-mata da Série C do ano passado, mas foi mantido no cargo para a atual temporada.

Mesmo com a liderança do Grupo A do Nordestão, as críticas não diminuíram. O reflexo do momento conturbado veio na vitória contra o Imperatriz. O resultado positivo não impediu as vaias da torcida depois do apito final.

Agora, o Belo volta às atenções para o Campeonato Paraibano. A equipe alvinegra é vice-líder de sua chave e, mesmo com dois jogos a menos na competição, precisa da vitória diante do Canário do Sertão para não correr riscos de terminar a rodada fora da zona de classificação para a segunda fase.