Treze apresenta meia Douglas Lima e finaliza preparação para encarar o Sousa

O Treze apresentou na tarde desta sexta-feira mais uma contratação para a atual temporada. Trata-se do meio-campista Douglas Lima, de 25 anos, que estava no Volta Redonda. O jogador chega para tentar resolver os constantes problemas de criação da equipe alvinegra no Campeonato Paraibano.

Douglas desembarcou em Campina Grande na manhã de ontem e já vinha participando dos treinamentos junto ao elenco. Apesar de estar pronto para fazer a sua estreia, o meia não está à disposição do técnico Moacir Júnior para a partida contra o Sousa. De acordo com o departamento jurídico do Galo, o jogador tem uma punição de dois jogos a cumprir e não vai a campo neste final de semana.

"Estou acostumado a jogar nesta função - meio-campo, puxando contra-ataques. A torcida pode esperar que não vai faltar entrega nem qualidade. Quero ajudar a equipe da melhor forma possível" - declarou o novo reforço do Treze.

Foto: Cassiano Cavalcanti/Treze

Além da apresentação de Douglas Lima, o dia foi marcado pelo encerramento da preparação visando o confronto do final de semana. Sob comando de Moacir Júnior, o jogadores realizaram um treinamento tático, onde o treinador pôde fazer os últimos ajustes na equipe para encarar o Dinossauro.

O Treze recebe o Sousa neste domingo, às 16h, no estádio Presidente Vargas. O Galo é vice-líder do Grupo A do Campeonato Paraibano com 13 pontos e precisa da vitória para seguir vivo na luta pela classificação para a segunda fase do estadual.